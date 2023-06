Mosquitos: Você não sente mais a coceira de suas picadas? Agora a tecnologia te ajuda | Esta caneta tecnológica os apaga em segundos

Com a chegada do verão, as pessoas começam a aproveitar os dias ensolarados, os piqueniques ao ar livre e os banhos de mar.

No entanto, o aumento das temperaturas também traz consigo uma grande desvantagem: os insetos. Mosquitos, vespas e outras criaturas podem arruinar seu tempo ao ar livre com suas picadas irritantes.

Felizmente, existe um no mercado solução indolor O que garante alívio rápido e duradouro. A Breuer Puncture Pen, ou simplesmente Breuer Pen, é um dispositivo médico usado para tratar picadas de insetos. É uma forma eficaz de aliviar a coceira e a dor causada por picadas de insetos, como mosquitos, vespas ou abelhas.

A caneta Breuer funciona usando muito pouco calor neutralização química O inseto o secreta durante uma picada, o que geralmente causa coceira e irritação na pele. O dispositivo foi concebido para ser utilizado imediatamente após uma picada e pode ser aplicado diretamente na área afetada, sem a necessidade de cremes ou tratamentos especiais.

Existem 3 modelos de piercing no mercado: O Breuer BR 10 é o mais compactoEle mede 8,6 x 3,5 x 2,5 e também é equipado com mosquetão; o BR 90 e BR 60 Em vez disso, eles são muito semelhantes entre si, oferecendo dois programas de tratamento de picadas, porém o BR 90 também possui lanterna embutidaÓtimo para uso em ambientes externos ou sem luz.

Caneta perfurante de cervejeiro, por que é tão útil

A utilização é muito simples, uma vez localizado o furo, basta passar a caneta do cervejeiro após o furo e Coloque suavemente a ponta na área afetada. Neste momento será necessário aperte o botão Você sentirá um leve formigamento quando a caneta for ativada. Esse calor gerado neutraliza irritantes, alivia a coceira e reduz o inchaço. O resultado é um alívio rápido e duradouro que permite que você volte à diversão ou relaxamento do verão sem desconforto.

Sua forma compacta e tamanho pequeno tornam Perfeito para bolsas e bolsos, por isso está sempre com você em todos os momentos e, além de ser um produto livre de produtos químicos, é totalmente seguro, mesmo em altas ou baixas temperaturas. Com efeito, ao contrário das soluções clássicasA Breuer Puncture Pen não tem prazo de validade e também pode ser usada por vários anos.

Embora seja uma solução imediata, a Breuer Puncture Pen não substitui os cuidados médicos adequados em caso de reações alérgicas graves. em tais casos, É aconselhável consultar um profissional médico imediatamentebem como quando você deseja usar o dispositivo em uma criança menor de 12 anos.