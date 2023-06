O ChatGPT pode te deixar rico: quanto mais bugs você ganha, é assim que funciona

O ChatGPT pode torná-lo mais rico. Quanto mais IA falha, mais você ganha: é assim que funciona.

O ChatGPT AI agora pode torná-lo mais rico. Até agora, de fato, foi descoberto um bug incrível que permite ganhar mais. Vamos ver o que está acontecendo agora no site oficial.

agora A Open AI está pronta para recompensar todos os usuários que encontrarem bugs no ChatGPT. Isso não é uma piada, mas um truque do gigante que inventou a inteligência artificial mais famosa do mundo. Esta é a descrição do novo programa Recompensaa empresa o apresentou ontem.

Esta iniciativa convida todos os pesquisadores e especialistas em segurança Entusiastas da tecnologia e da indústriaRelatar vulnerabilidades, bugs ou vulnerabilidades de segurança“ Encontrado no famoso chatbot. Em suma, é lançada uma espécie de caça ao tesouro que tem prêmios em dinheiro de acordo com a gravidade e o impacto dos problemas relatados. Então, vamos descobrir a nova iniciativa Open AI.

ChatGPT, quem encontra bugs é pago: a recompensa final

De acordo com as primeiras notícias sobre a iniciativa, A empresa permitirá que os usuários ganhem entre US$ 200 e US$ 20.000 Determine uma vulnerabilidade mais ou menos séria no ChatGPT.

Neste ponto, a empresa espera tornar a IA o mais segura possível. A decisão ocorre após uma violação de dados do usuário e uma crescente preocupação com sua privacidade, o que levou até a um bloqueio na Itália.

Nas últimas semanas, o ChatGPT foi relatado em vários Informar um erro Que veio expor as manchetes e a primeira mensagem de novas conversas de usuários ativos para outros usuários. Ao fazê-lo foram Tornar visíveis algumas informações pagas dos usuários do ChatGPT Plus. Ao mesmo tempo, a IA foi criticada por lidar com dados infantis. É também por esse motivo que o garante da privacidade suspendeu o serviço na Itália.

Agora a matriz quer a qualquer custo mostrar todo o seu empenho para provar o seu compromisso Compromisso com o desenvolvimento de IA segura e avançada. A melhor maneira de encontrar todos os bugs depois disso era pagar a todos os usuários que encontrassem um bug na plataforma. Foi com esse impulso que nasceu o Bug Bounty, estamos falando de um programa no qual os usuários poderão reportar todos os bugs. As diretrizes de inscrição são muito rígidas e você deve participar do programa Aja e não trapaceie.