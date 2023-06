Maravilha de verão da Amazon: 10 gadgets de tecnologia que você nunca viu que facilitam sua vida

Se você está procurando ferramentas técnicas Interessante, recomendo explorar a ampla gama de produtos disponíveis na Amazon. Você pode encontrar coisas como adaptadores de carro Bluetooth, fones de ouvido sem fio, carregadores portáteis, suportes para smartphones e tablets, luzes de estúdio LED, relógios inteligentes e muito mais.

pequeno projetor FullHD 1080P

Durante anos, os projetores portáteis foram reservados apenas para funções de negócios e, hoje, também são uma tecnologia convenienteentretenimento caseiro E por sua praticidade e facilidade de uso, é ideal para reproduzir fotos, filmes e jogos do seu smartphone exibindo-o na parede. Ao longo dos anos tornou-se cada vez mais acessível a todos mantendo a elevada qualidade, e nesse sentido damos conta da proposta de hoje Amazonas que Ofertas 59 euros o pequeno projetor Jotun Sim comunicar rapidamente no telefone usando Wi-Fi e Bluetooth 5.1.

Chaveiro com sistema anti-perda sem fio

Passamos cada vez mais tempo ao ar livre, para trabalhar, estudar ou para relaxar um pouco da rotina diária, talvez fazendo uma boa caminhada. Mas justamente por isso, quanto mais tempo ficarmos por perto, maior o risco de esquecer ou perder algo pelo qual estamos particularmente apegados, Da mochila à pasta, do smartphone às chaves de casa. Felizmente, aqui também a tecnologia vem ao nosso encontro e com os gadgets Como este localizador de chaves Permite-nos em pouco tempo encontrar o que perdemos. só custa 3 euros Com frete grátis.

LED para vaso sanitário

Vamos começar com um produto muito incomum, que é um luz led para vaso sanitárioPara todos que querem fazer cocô ou xixi com ele Um toque de uma atmosfera especial. Simplificando, é um sistema que ilumina o banheiro com uma luz que pode assumir diferentes cores de acordo com o gosto. Na verdade, um farol nas noites escuras: então você não terá desculpa para não acertar o copo diretamente.

Leitor SD e microSD

esse Acessório muito conveniente Ele permitirá que você leia memórias externas (SD e microSD) em praticamente qualquer dispositivo. Seja um computador, smartphone ou tablet: não haverá problemas graças à saída USB C e USB A. Versátil e muito prático, este preço é um presente! Adquira-o por apenas 8,50€.

Mama’s Kitchen, abridor de garrafas multifuncional

Este é um grande truque. Essencial para viajantes. É multifuncional e Abre tampas de garrafas, tampas de rosca, latas de bebidas, recipientes com abas, caixas de alumínio e ainda quebra a vedação a vácuo em potes. Tudo isso sem o menor esforço e com baixo custo.

Kit de limpeza de teclado e laptop 10 em 1

Por fim, aqui fica a colecção de sonho para quem gosta de a guardar sempre limpo Em especial o teclado do seu computador, seja desktop ou laptop: o kit inclui tudo o que você precisa, um pincel retrátil, um extrator de chaves, um estilete de ponta de metal, um estilete de plástico (lente), uma esponja flocada, um pincel macio, um borrifador (2ml ), pano de polimento (2 unid.) Pano de microfibra, pano sobressalente pequeno (5 unid.). Design perfeito, se encaixa facilmente em uma bolsa ou gaveta da mesa para economizar espaço.

Kit de limpeza 3 em 1 para AirPods

o AirPods Eles são ótimos fones de ouvido, mas para mantê-los em perfeitas condições, é importante mantê-los limpos. com Este incrível conjunto 3 em 1 Você pode obter o que precisa para sua manutenção perfeita pedras preciosas. Na verdade, a embalagem contém uma esponja flocada, Pincel de alta densidade E uma ponta de metal, para atender a uma variedade de necessidades de limpeza. O conjunto tem um design separado de duas cabeças: basta pressionar o botão do meio com o polegar e empurrar para cima ou para baixo, e a esponja flocada ou ponta de metal sairá.

Chaveiro multifuncional 7 em 1 com isqueiro e lanterna

Esse chaveiro é simplesmente incrível. Pense bem, ele tem 7 funções úteis concentradas em um pequeno espaço. De fato, além de ser uma lanterna LED (pode emitir até 800 lúmens de luz), você também pode usá-la Isqueiro, apito de sobrevivência, abridor de garrafas, gancho, ímã forte e chave de fenda. A pequena lanterna também é usada como lâmpada luz de emergência para manutenção noturna. é ou não pequena joia?

Revista multidobra espada mágica

carregador espada mágica Por Hohosb é um carregador sem fio 3-em-1 projetado para dispositivos Apple, incluindo a série iPhone 14/13/12, AirPods 3/Pro/2 e Apple Watch 8/7/6/SE/5/4/3/2. Está disponível em uma variante branca Inclui adaptador de 18 W para carregamento rápido. Agora você pode encontrar este produto extremamente útil em oferta Amazon por apenas 26 eurosgraças ao combo básico de 20% de desconto e ao combo de cupom de 25%.

após a técnica de punção

O Beurer BR 10 é um dispositivo compacto para depois de perfurar Projetado para alívio rápido da coceira e queimação causada por picadas de insetos. Este dispositivo pode ser um aliado válido para quem está exposto às consequências incômodas dos insetos. na Amazônia O seu custo é de 19 euros.

Se você deseja atualizações sobre este tópico, digite seu e-mail na caixa abaixo: Ao preencher este formulário, concordo em receber informações sobre os serviços referidos nesta página de acordo com a Política de Privacidade.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.