Ele apreendeu mais de mil consoles devido a hacking – Nerd4.life

lá Polícia Financeira De Novi Ligure sequestrou mais de mil caixa de tomate para o pirataOito pessoas foram processadas por violação de direitos autorais. Os baús de Pandora são basicamente consoles de retorno vendidos on-line e montados como se fossem pratos de moedas antigas, com joysticks duplos e botões de arcade.

O problema não está no hardware em si, que é perfeitamente legal, mas no fato de existirem milhares de jogos pré-carregados em cada console. Obviamente, estamos falando de títulos do passado, sobretudo dos anos 80 e 90, e de forma alguma protegidos por direitos autorais.

As investigações de Fiamme Gialle também revelaram a existência de jogos com personagens famosos como Super Mario, que também são obviamente protegidos por direitos autorais.

Após a verificação de irregularidades, o Ministério Público de Alexandria foi notificado e ordenou uma busca no depósito e o confisco das caixas de Pandora e outros consoles localizados no local. Como mencionado anteriormente, oito assuntos foram vagamente relatados.

De acordo com o Ministério Público, um duro golpe foi dado às atividades criminosas que infringiram direitos autorais e reduziram os preços dos jogos: o hardware mais cerca de 6.000 jogos pré-instalados por 200 euros, comparado ao preço real de um único jogo de várias dezenas de euros. (Aqui devemos discutir, mas aceitamos a Circular Ed.).