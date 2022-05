Qual você escolhe? Preços e modelos

Qualidadear Respirar todos os dias ao ar livre e dentro de casa afeta muito o saúde de cidadãos, mas a maioria das cidades italianas não pode garantir sua saúde.

A poluição do ar e a emergência do smog são agora um problema crônico na Itália, que tem repercussões não apenas no nível ambiental, mas também no nível da saúde. Se a qualidade do ar exterior é monitorizada a nível nacional e europeu, também é importante verificar qualidade do ar que você respira por dentro, em Pagina inicial ou em escritório. quartel general. Centro enquanto você trabalha. Para esses ambientes, pode ser útil ter um arquivo purificador de ar.

Os benefícios são tangíveis. Os purificadores de ar podem garantir que níveis adequados de saúde do ar sejam mantidos em casa, o que é muito importante para a higiene humana e, portanto, para a saúde de quem mora lá. Portanto, se você está pensando em comprar um purificador de ar, é útil primeiro entender Como funcionam os purificadores de ar E sobretudo quais são os modelos Os melhores purificadores de arprincipalmente pela relação Preço de qualidade. Aqui, então, está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Melhores purificadores de ar: como eles funcionam

recorrer a purificador de ar Pode ser a solução para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama. lá purificação do ar Na verdade, é muito importante proteger as crianças, os idosos e os alérgicos, mesmo que as pessoas não frágeis possam se beneficiar respirando ar puro.

Embora muitas vezes subestimados, os purificadores de ar são dispositivos portáteis e de baixa eletricidade desenvolvidos para limpar o ar da casa ou de qualquer outro cômodo. Modelos mais recentes funcionam com um arquivo fã que absorve ar e sistema filtros Advanced captura odores, poeira e pólen. Após o processo de limpeza e purificação, o ar fresco é devolvido ao ambiente, aumentando assim a saúde dos ambientes em que vive.

Todos purificadores de ar Eles removem a sujeira grossa no ar graças ao modo natural purificador de poeira, que também visa prolongar a vida útil dos filtros internos. Existem dois tipos principais destes:

filtro carvão ativado ;

; purificador hiba (Partículas de Ar de Alta Eficiência).

(Partículas de Ar de Alta Eficiência). Ambos os filtros têm uma data de validade e devem ser substituídos mais cedo ou mais tarde. Alguns purificadores de ar, para um ou ambos os filtros, adicionam um Esterilização com lâmpada UV. Aconselhamento especializado para quem decide comprar um purificador de ar para confiar apenas em produtos que receberam certificação de um terceiro organismo científico público, italiano ou estrangeiro. o condição principal É que os purificadores estão equipados com os referidos Filtros HEPAAlém disso, com os novos purificadores de ar, é possível monitorar os níveis de limpeza do ar através do seu smartphone.

Os melhores purificadores de ar: quais comprar?

Após esta breve visão geral das características gerais, é hora de descobrir o que um arquivo Os melhores purificadores de ar.

Purificador de ar Xiaomi Mi 3C

Comparado com o valor pelo dinheiro, o Xiaomi Mi Air Purifier 3C é um dos melhores purificadores de ar por menos de 100 euros. Um filtro HEPA é eficaz no quarto.

Xiaomi Mi Pro H. Purificador de ar

Em vez disso, o Air Purifier Pro H ocupa o quarto lugar no ranking dos purificadores de ar mais vendidos na Amazon, graças à sua excelente relação qualidade/preço. Graças ao filtro Hepa e ao potente ventilador capaz de suportar 600m3 Por uma hora, ele conseguiu desinfetar todo o apartamento da cidade.

Leitz TruSens Z-2000. Purificador de ar

TruSens Z-2000 é o purificador de ar de gama média da Leitz. O filtro de ar antipartículas 360° captura poluentes e gases/odores VOC de todas as direções; Os raios ultravioleta (UV-C) matam germes e bactérias que podem ficar presos no filtro.

Leitz TruSens Z-3000

Comparado com seu irmão menor, o Leitz TruSens Z-3000 possui um filtro de carvão ativado, bem como um filtro HEPA e uma lâmpada UV. Ótimo para uma sala grande.

Electrolux PA91-604GY

O purificador de ar Electrolux é altamente personalizável para necessidades pessoais e sazonais. O sistema AirSurround extremamente silencioso cria um movimento espiral do ar interno que circula e o purifica até 4 vezes mais rápido do que os modelos anteriores, e é uma helicoidal robusta e sensível ao ar.

Impressionante Dyson

Provavelmente Melhor purificador de ar de 2022. Dyson pure cool é capaz de detectar partículas e gases relatando-os em tempo real, removendo 99,95% Partículas microscópicas no ar. Outra vantagem é o procedimento de controle remoto no ambiente. Certamente, quando comparado a outros purificadores de ar, o custo pode ser proibitivo, mas definitivamente vale a pena.