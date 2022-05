PlayStation Store, as melhores ofertas em jogos PS5 e PS4 para Golden Week

a partir de Dying Light 2: Fique Humano para Fio Fantasma: Tóquio a partir de WWE 2K22 para Guerreiro das Sombras 3 Aqueles que esperavam pelo corte de preços para prosseguir com a compra de alguns dos títulos mais esperados do ano ficaram completamente satisfeitos. Mas esteja avisado: as promoções terminarão em alguns dias!

Por ordem de um homem com um passado misterioso, que parece ter habilidades para mudar as coisas Encontro Teremos que lidar não apenas com essas ameaças insidiosas, mas também com a violência das facções que dominam os diversos bairros da cidade.

O novo capítulo de ação em primeira pessoa baseado em zumbis Techland, Dying Light 2: Stay Human conta uma história ambientada vários anos após os eventos do episódio original, em um mundo agora devastado pela invasão do zumbi, onde sobreviventes vivem em cidades fortificadas que evoluem verticalmente para acabar com o assalto dessas criaturas anômalas.

definido em Tóquio Conquistado por espíritos malignos, Ghostwire: Tokyo nos coloca na pele de um menino que volta à vida graças à intervenção do fantasma de um investigador de pesadelos, que também lhe dá poderes . Usando as novas habilidades, o personagem terá que lutar contra hordas de fantasmas e libertar a cidade de sua presença encantadora, no contexto de uma ação envolvente baseada em um mundo aberto.

Esta não é a primeira vez que o jogo está na promoção, mas um desconto de 25% o traz de volta ao show Preço mais baixo de sempre : 52,49 euros em vez de 69,99 euros na versão PS5 do que na versão PS4 . Os tempos estão apertados, no entanto, já que o show termina em 10 de maio: decida rápido, talvez depois de ler nossa revisão do WWE 2K22.

Guerreiro das Sombras 3



Shadow Warrior 3, uma das novas armas na ação contra o inimigo

A série Flying Wild Hog é reabastecida com um terceiro episódio que tenta encontrar as raízes mais loucas e imediatas da série, abandonando assim as experiências do capítulo anterior. Shadow Warrior 3 é exatamente isso: um Atirador despreocupadocheio de batalhas para enfrentar graças a uma incrível combinação de armas e poderes especiais, com um protagonista com uma piada sempre em grande estilo lista morta.

O resultado final é menos brilhante do que esperávamos, a campanha tem vida curta e não é particularmente marcante, como escrevemos em nossa análise de Shadow Warrior 3. No entanto, se você guardar a franquia em seu coração e esperar que um oponente complete o set , você pode obter o jogo para ele € 29,99 Em vez de 49,99, o que economiza 40% do preço oficial.