Nintendo Direct em setembro? Há rumores de uma nova apresentação chegando – Nerd4.life

haverá Nintendo Direct uma Setembro de 2021? Muitos fãs estão bastante convencidos, com base em tradição Quioto casa e uma série de rumores que parecem apontar nessa direção, mesmo que nada seja confirmado no momento.

Como todos sabemos, qualquer tentativa de antecipação As datas e detalhes do Nintendo Direct estão condenados, pelo menos normalmente, dada a aparente ambigüidade das opções da Nintendo para o agora popular evento de estreia.

Entre os vários rumores que apóiam a teoria do Nintendo Direct de setembro de 2021 está a teoria SamusHunter2, que é considerada vazador Bastante confiável nos assuntos da Nintendo, mesmo que seus contatos potenciais com pessoas conhecedoras não sejam conhecidos de todo.

Ele disse com grande confiança que haverá um Nintendo Direct em setembro, depois de notar que recentemente houve muitas análises de Jogos Nintendo Switch Ainda não foi anunciado, pelo que poderá encontrar um espaço dentro do evento. De acordo com outros supostos insiders, também haverá uma data agendada para o evento: o novo Nintendo Direct deve ser realizado em 4 de setembro de 2021.

É tudo simples Rumores, mas olhando mais de perto, na verdade, a Nintendo tem uma longa história de Direct em setembro, começando ainda em 2012 com sua apresentação dedicada ao Wii U. Depois disso, houve Pokémon Direct em setembro de 2013 e depois um longa pausa depois disso.

Depois, começando Desde 2016, sempre houve um Nintendo Direct em setembro de cada ano até 2020, sugerindo fortemente que a tradição continua este ano com o Nintendo Direct em setembro de 2021. Como vimos, é impossível seguir padrões exatos em termos de programação direta, embora a trajetória de setembro Talvez seja uma das poucas constantes que parece ter surgido nos últimos anos.

O último evento deste tipo foi o Nintendo Direct E3 2021, do qual surgiram muitas notícias interessantes, incluindo o novo trailer do jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.