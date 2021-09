Primeiro patch disponível do álbum do Guardian – Nerd4.life

A equipe NAPS anunciou a primeira disponibilidade correção a partir de Baldo: Álbum Guardião, que corrige alguns um inseto Mais relatado por jogadores de todo o mundo. A atualização foi chamada de “HotFix 1” e agora pode ser baixada em consoles de PC e PlayStation. Versões Nintendo Switch, Xbox One e Apple Arcade foram aprovadas e chegarão em breve.

Eu sou um inseto Estabiliza São eles: o tentáculo vermelho do galeão, a pedra perdida na mina abandonada, a possibilidade de ficar atrás da menina na cidade de Rodia, as paredes invisíveis nas celas com os esqueletos da prisão de Savoca, as paredes do invisível os esgotos, o último caixão do circo, as estátuas com as tochas da prisão de Savoca e alguns choques.

Atualmente Equipe NAPS Corrige um problema com a redefinição de corações, dendi (moeda do jogo) e orbs, bem como outras falhas. Os mapas também serão aprimorados e os problemas de atraso de entrada em algumas configurações serão resolvidos. A versão para PC também terá opções gráficas, como Resolução e Vsync.

Baldo: The Guardian Owls se tornou o assunto de vigorosas discussões na Itália, apesar de ter sido comprado por poucos cidadãos, pelo menos no Steam.