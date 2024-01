A inteligência artificial do Verge TS Ultra também chega às motocicletas: ele aprende sozinho como domar seu incrível desempenho

A modernidade entrou plenamente, hoje mais do que nunca, no coração dos motores: um setor no qual a tecnologia começou há muito tempo a desempenhar um papel fundamental e de liderança. Como em uma motocicleta.

Nossas motocicletas estão se tornando cada vez mais populares Desenvolvido: Combinam, agora de forma completa e eficaz, uma combinação de adrenalina e independência com uma total sensação de independência segurança E controle Guia, Dedicado a proteger aqueles que sobem na sela.

A habilidade do centauro e dela concentração para Sinos surdos Certamente nunca deverá falhar: mas os objectivos declarados de todas as pesquisas, experiências e iscas Tipo tecnológico Para motocicletas é sempre igual.

Isto significa reduzir, se não o chamado Arbitrariedade de Guia, Possibilidades de riscos, danos, acidentes, problemas físicos e problemas de segurança, e trabalhar profundamente para garantir uma assistência real e completa na direção.

Como podemos conseguir isso? A última descoberta neste sentido, a mais recente descoberta incomum e Caminho revolucionário Quais empresas e equipes de P&D, como sabemos, lideradas por A chamada inteligência artificial.

Motocicleta tecnológica: a chegada da inteligência artificial

O que, na prática, inteligência artificial, Que chega a toda velocidade, literalmente, até em nossas motocicletas. Ele faz isso, por exemplo, com o modelo virtuosoOu Verge TS Ultra, a mais recente descoberta abrangente de alta tecnologia. Portanto, o memorando também recai sobre motocicletas inteligência artificial:Nós, na prática, não devemos nos preocupar com muitos aspectos. Este novo modelo evolutivo é verdadeiramente capaz de aprender por si só Resolva muitos problemas.

A bicicleta aprende isso automaticamente Controlada Ha desempenho Pelo contrário, sem torná-lo menos eficiente, mas certamente tornando-o mais seguro. virgem ts ultra, É uma motocicleta futurista, Como aquele com que sonhei um dia.

Revoluções das motocicletas, o futuro é hoje

com Inteligência artificial, radar E equipado Câmeras Com alta precisão, é capaz de capturar, um relatório e “evasivo” riscos, usando algoritmos, Sensores, Programação Evoluiu. Realidade automotiva finlandesa que entrou no mercado de duas rodas elétricas e foi apresentada emCES em Las Vegas Com muita expectativa.

Controlador de alto desempenho e seguro na estrada, tudo em um identificação Subordinar Riscos 360 graus e suporte contínuo aos motoristas, levando em consideração problemas e dificuldades Rugosidade da estrada. A combinação das forças humanas dá uma ideia do caminho virtuoso seguido.