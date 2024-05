Série Xbox

A ideia que tínhamos até agora em relação às vendas das duas plataformas era na verdade A proporção é de 1 para 2 a favor do PlayStation Esta lacuna adicional criada durante o último trimestre, se confirmada, representaria um desenvolvimento particularmente amargo para a Microsoft.

A comparação com o PS5 é inevitável, e dado que o console da Sony vendeu 4,5 milhões de unidades no mesmo período, estamos falando disso. Proporção 1 a 5 : Muito superior ao que estamos acostumados a ver.

Ainda há vontade de tentar?

Considerando que das quatro gerações de Xbox, apenas uma conseguiu superar o PlayStation, embora tenha sido durante a última fase do seu ciclo de vida que foi alcançado e superado, é razoável perguntar. Resta saber se a Microsoft ainda quer tentar competir com a Sony Com um novo controlador.

Segundo rumores, essa parece ser exatamente essa a ideia e a carta a ser jogadaChega ao mercado pelo menos um ano antesmas por outro lado, as sirenes começam a ser ouvidas para uma abordagem multiplataforma mais lucrativa do que o foco exclusivo no Game Pass.

Talvez descubramos durante o Xbox Showcase em junho qual é a estratégia do Xbox para o futuro?