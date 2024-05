Baixe o aplicativo INAIL para gerenciar seguros de donas de casa

Se você deseja gerenciar seu seguro residencial diretamente do seu smartphone, baixe hoje mesmo o aplicativo INAIL: veja como.

Aplicativo INAIL É um dos serviços modernos mais baixados pelos cidadãos. Porque oferece uma forma de acessar uma longa série de benefícios em um curto espaço de tempo. Por uma ação digital inabalável que queira garantir que os residentes italianos possam desfrutar da informação de forma mais direta Na tela do seu celular.

Entre outras coisas, também existe uma função personalizada Para gerenciar o seguro das donas de casa. Portanto, se você está utilizando mas não sabe que com o aplicativo INAIL existe uma seção dedicada para gerenciá-lo, siga este guia para baixar tudo e saber como aproveitar cada funcionalidade disponibilizada à sua disposição. Você ficará sem palavras com tudo o que pode ser feito.

Aplicativo INAIL para gerenciamento de seguros para donas de casa: veja por que fazer isso

Com uma nova atualizaçãoo aplicativo INAIL forneceu funcionalidade para gerenciar seguros de donas de casa. Uma ótima funcionalidade que todas as pessoas que cuidam da casa e dos familiares de forma regular e gratuita, como os cuidadores que exercem atividades domésticas, deveriam ter.

Depois de baixar seus dados pessoais e fazer login, você poderá aproveitar Notificação push para renovação de política, para que você possa continuar pagando através do serviço PagoPA. Também está muito mais disponível, como o histórico de documentos assinados em anos anteriores. Assim, você pode baixar quaisquer recibos de pagamento e certificados de seguro.

E não é tudo, porque você sempre pode aproveitar o acesso a um dos aplicativos do INAIL Escritório digital Para agendar e gerenciar compromissos. Presencialmente ou através da plataforma de videochamada Teams. Depois, há o serviço InTempo que você pode fazer Reserve seu lugar na fila Fazendo login usando o código QR designado. Por fim, apontamos para o MyChat, um serviço que oferece…E ajude o suporte virtual, com possibilidade de conversar com a operadora disponível a qualquer momento e em tempo real. Todos os benefícios que você pode aproveitar hoje baixando o aplicativo. O que lembramos é totalmente gratuito e disponível Tanto na Google Play Store quanto na Apple App Store. Enormes vantagens que você não poderá mais prescindir!