Open AI lança GPT-4o, um modelo de IA novo, mais rápido e aprimorado: disponível para todos gratuitamente

E Mira MorattiDiretor de Tecnologia da Desbloquear Inteligência Artificial, para fazer as honras em um evento para o qual se inscreveram na hora. Não há menção a um mecanismo de busca nem ao GPT-5. Ainda não é a hora. Estamos em um estágio intermediário, onde o objetivo é “nivelar o campo de jogo” para usuários pagantes e usuários que usam gratuitamente a IA generativa da empresa liderada por Sam Altman. «Uma parte importante da nossa missão é disponibilizar nossas ferramentas para todos.”“, diz Mira Moratti ao apresentar um novo modelo chamado GPT-4o (Não é um zero, mas a letra “o” que significa “omni”). enquanto Sam Altman No X ele comenta: «Nosso melhor modelo de todos os tempos. É inteligente, rápido, multimídia e… disponível para todos os usuários.”

O que o gpt-4o pode fazer Este formulário é usado, especificamente, para gravidez Poderoso GPT-4 em todas as plataformas Da inteligência artificial aberta. esteja disponível”Nas semanas que vem“, Livre. Melhorando a velocidade, mas acima de tudo a interação por voz, no meio de todas as demos mostradas durante o evento. Ela era Os tempos de latência foram reduzidos Em respostas que agora parecem suaves e naturais. Como se você estivesse conversando com outra pessoa. “Ele pode responder à entrada de voz em apenas 232 milissegundos, com uma média de 320 milissegundos, semelhante ao tempo de resposta humana (abre em uma nova janela) em uma conversa”, lemos. No local. Como acontece nas conversas humanas, Podemos interromper nosso interlocutor automatizadoPara adicionar detalhes ou explicar melhor o que queremos de você. Mira Moratti diz que melhorias em velocidade e qualidade foram implementadas 50 idiomas. O modelo pode compreender a nossa voz, mas também o que projetamos dela Câmera de smartphone – No caso de um aplicativo móvel – ou o quê Somos mostrados na tela Para PC: há um novo aplicativo de desktop. Em geral, ele é capaz disso O motivo é por meio de entradas de áudio, vídeo e fotográficas É claramente textual. MultimídiaComo Altman sabia disso. READ Revelados jogos gratuitos do Xbox, este mês há apenas dois - Nerd4.life

As demos apresentam uma tradução simultânea – entre outras coisas do italiano para o inglês e vice-versa – que ajuda a resolver a equação (mas sem mencionar o resultado, ajuda-nos a compreender os diferentes passos) e conta uma história com cores divertidas e dramáticas, robóticas, cantado. Pequenas notas de cor: A Open AI realizou seu evento 24 horas antes do Google I/O, para provar que não estava atrás de nenhum concorrente; Todos os dispositivos utilizados são da linha Apple. Será esta uma indicação preliminar de cooperação futura?

