Nvidia, AMD e Intel decidiram matar o mercado de jogos para PC? – Multiplayer.it

a mercado de hardware de computador Eles vêm crescendo há anos, pelo menos os relacionados a videogames. Recentemente, no entanto, parece ter parado um pouco. Na verdade, parece que alguém, em particular Nvidia, AMD e parcialmente até Intel, está tentando Mate eleAinda que sem querer. As notícias sobre vendas de novos hardwares de videogame mostram uma situação um tanto problemática, já que as últimas gerações de placas de vídeo e processadores estão lutando para se estabelecer.

Em particular, as vendas de novas ofertas da Nvidia, AMD e grande parte da Intel (embora uma discussão separada sobre CPUs deva ser feita) mostraram-se tão lentas que os primeiros cortes de preços chegaram logo depois. Não descontos, lembre-se, mas reduções permanentes de preços, que parecem agradáveis ​​pelo menos em tempos de tais crises, já que os preços tendem a ser mais altos em média.

Para se ter uma ideia da propagação das últimas gerações unidades de processamento gráfico (menos que a CPU, cujos dados são mais confusos) Basta dar uma olhada Escanear Dispositivos Steam, que fornece uma amostra estatística interessante, com certeza. A GPU mais utilizada é a GeForce GTX 1650 (6,05%), seguida pela 1060 (5,58%) e 2060 (4,48%). Chegando em quarto lugar está a GPU da série 30, o Notebook 3060 com 4,46%. Portanto, encontramos 3060 em sexto lugar com uma taxa de 3,29% e 3070 em oitavo lugar com uma taxa de 2,35%. O primeiro 3080 aparece em 15º lugar, com percentual de 1,78%, enquanto para encontrar uma GPU da última 40ª série, é preciso olhar o item “Outros”, onde todas as GPUs somam menos de 0,15%. Então, mesmo no caso mais otimista, somando as RTX 4080 e 4090, chegamos a 0,28% do total.

A percepção é de que o setor de hardware que o palco mostra é repleto de ray tracing e tecnologias de ponta, mas na realidade ele falha muito em termos de alcance de público. As propostas recentes, apresentadas como revolucionárias, são de fato adotadas por pouquíssimas pessoas, pois o mercado continua a evoluir em torno das ofertas mais baratas, mas que ainda se escondem.

Erro fabricantes de hardware Obviamente: apanhados na corrida ascendente, esqueceram-se do consumidor médio, daqueles que nunca gastariam 1000, 1500 ou 2000 euros num processador ou GPU. A versão econômica de um produto que vale cerca de € 2.000 não pode custar € 1.500. Como você pode se surpreender com o fato de os armazéns estarem cheios de RTX 4080?

Anteriormente, quando uma nova geração de aparelhos era anunciada, podia-se ter certeza de que junto com ofertas mais caras, haveria também outras mais baratas e acessíveis. Em vez disso, nos últimos anos, por vários motivos (cultivo de criptomoedas, dificuldades no desenvolvimento de novas tecnologias, abertura de novos mercados, aumento de custos de produção, crise de semicondutores etc.), os preços literalmente explodiram, o que, pelo menos, manteve todo o setor sob controle .Do ponto de vista do progresso tecnológico. O PC ainda é muito usado para jogos, como evidenciado pelo crescimento constante nos números do Steam), mas parece estar estagnado de uma forma que não acontecia há anos.

Let’s Talk It é uma coluna de opinião diária que oferece um ponto de partida para discussão sobre as notícias do dia, um pequeno editorial escrito por um membro do conselho editorial, mas que não representa necessariamente a linha editorial do Multiplayer.it.