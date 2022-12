Nvidia e GeForce RTX 4080 são um problema: não vendem – Multiplayer.it

Ainda não temos dados oficiais nos quais confiar, mas com base em vários relatórios de especialistas do setor, parece que sim. nvidia Você está tendo um perfil incrível problema com ele GeForce RTX 4080já que novas placas gráficas, principalmente, Não vendido.

Confiamos particularmente no que foi relatado no novo vídeo da Gamers Nexus, uma fonte bastante confiável sobre hardware de jogos para PC e condições de mercado de referência.

No novo vídeo aprofundado, a revista foca no problema da lentidão da GeForce RTX 4080, mesmo comparada a outros modelos da mesma geração da Nvidia.

Dito isto, parece RTX 4090 Eles tendem a encontrar seu próprio caminho, com uma boa resposta do público comprador, mas o RTX 4080 “mal se move”, ao que parece. Varejistas em Taiwan não conseguem vender os cartões em questão, de acordo com a Gamers Nexus.

A razão estará em primeiro lugar A relação entre preço e características Do cartão: Dada a pequena diferença entre o preço do RTX 4080 (€ 1.429) e o preço do RTX 4090 (€ 1.899), parece que o comprador está mirando diretamente no cartão superior, dada a diferença em termos de capacidade de desempenho, ou a escolha das soluções mais econômicas diretamente.

Portanto, parece que surge o problema do posicionamento estratégico da placa em um determinado segmento de mercado, que agora se confunde com os entusiastas mais desenfreados, ou melhor, onde ela pertence à RTX 4090, que, por sua vez, porém, é uma proposta muito mais atraente em termos de ” força por euro. Resta saber se a Nvidia pretende ou não remediar o assunto de alguma forma ou se simplesmente quer contar com um possível ajuste de preço de rua com base nas tendências do mercado.