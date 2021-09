“Passamos tudo.” As autoridades fiscais entram nas casas (e nos bolsos)

o nova repartição de impostos Muitos sonegadores de impostos serão expulsos. Uma reforma da avaliação de impostos com probabilidade de entrar em vigor nos próximos meses fornecerá novas ferramentas para rastrear aqueles que não pagam impostos. Os controles serão reforçados e a guerra será declarada contra os sonegadores fiscais “astutos”. Em apoio a essa teoria, vêm as palavras bastante lúcidas de Mario Nava, ex-presidente da Consob e atual gerente geral da DG Reforma, a estrutura que apóia os países na implementação de reformas estruturais. Em entrevista ao Milano Finanza, Nava revela, sem palavras, sobre o novo imposto que virá: “O sistema anti-evasão fiscal em construção na Itália com o apoio das reformas da Direcção-Geral” começou em Junho e será concluído em novembro de 2022. É uma das coisas com que muito nos preocupamos, e não posso entrar em detalhes, mas posso dizer que é definitivamente um projeto de ponta. “

Referência cruzada com bancos de dados

Em seguida, ele entra em detalhes e explica as ferramentas que serão usadas para caçar sonegadores: “O novo sistema é baseado – ele explica – em uma abordagem baseada em dados, que usa uma infinidade de informações que, quando cruzadas, podem torná-la possível identificar evasão fiscal ou declarações de imposto inadequadas. Estamos colaborando ativamente com a Agência de Receitas e o aspecto inovador é justamente a utilização de uma nova abordagem, com novas ferramentas, novos mecanismos de análise. ” Em suma, as autoridades fiscais estão se preparando para afiar suas armas para se livrar do fervor fiscal. O esforço para restringir por meio de verificações aprofundadas graças aos bancos de dados deriva da Lei de Diretriz de Política Fiscal de 2021-2023 de Maeve. De fato, uma indicação clara emerge do arquivo da agência de receita: os escritórios basearão as avaliações nos resultados fornecidos por um software que analisa e revisa os dados do contribuinte. Por exemplo, atenção especial será dada às notas fiscais eletrônicas.

alerta em aumento

Com essas ferramentas, as autoridades fiscais italianas podem acessar cerca de um milhão de alertas por ano, com um aumento de 20% na receita. Um enorme desafio que visa recuperar parte dos 200 mil milhões de euros que se perdem todos os anos na frente do impostos. Um passo essencial neste roteiro para novas autoridades fiscais será o envio de cartas de conformidade após um cruzamento massivo de bancos de dados. Cartas serão enviadas aos supostos sonegadores para iniciar a investigação. Estamos falando de 30 por cento a mais de comunicações com um apelo claro aos contribuintes para que paguem o valor devido ao tesouro.

Novas ferramentas

Na frente do cadastro, os bancos de dados também desempenharão um papel central. Após o ingresso do órgão do território no órgão de arrecadação, caberá ao órgão principal encarregado da fiscalização conferir os dados em seu poder com os fornecidos pelas secretarias municipais. O objetivo, no caso de reparos, é restabelecer o valor do imóvel. Este é um movimento ao qual o centro-direita se opõe fortemente e pode ser uma fonte de tensão dentro da maioria. Em qualquer caso, o imposto que nos espera será mais, mais preciso e eficaz. Quanto à receita, graças à quantidade de dados recebidos, não haverá mais segredos …