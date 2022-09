Skyglass não nos convence. te dizer por que

Atualização em 18 de setembro às 22h15. Este nosso post, estamos contentes, gerou muito interesse e obviamente algumas críticas também. lá. É bastante legítimo especialmente porque nas linhas seguintes queremos ser claros, expressar única e exclusivamente Opinião, sem o pretexto de fazer uma revisão final sobre a Sky Glass. Como você verá, focamos exclusivamente em um aspecto da oferta comercial, que é a hiperconectividade em nossa opinião entre o dispositivo e a plataforma. Mas por enquanto, atualize o post com esse esclarecimento extra, vamos a nossa opinião sobre a Sky Glass.

Nossa mini resenha sobre a Sky Glass

Sky Glass foi lançado nas últimas horas, a nova criatura do Sky que, no entanto, informamos imediatamente, Talvez um pouco nos convença. Deve-se dizer que neste momento a Sky está gerando muitas coisas e muitas ideias diferentes, então pode haver algo que pareça, pelo menos aos nossos olhos, menos interessante. Tudo na Sky olha para um processo chave: mover o ativo operacional para o papel de agregador de conteúdo. Continue nos acompanhando também em nosso canal do Telegram clicando aqui.

um olhar: A nova série italiana que conta os terríveis acontecimentos. Com certeza vai ver…

A Sky é uma ótima TV paga e uma importante produtora de conteúdo, mas para evitar um doloroso confronto direto com os gigantes da transmissão, ela vem tentando há vários anos se reinventar em um trabalho bastante novo de compilar canais e plataformas de conteúdo. O Sky Glass faz parte da evolução de hardware do Sky Q, o ecossistema baseado na Internet que permite obter aplicativos externos como Netflix ou o recém-nascido Paramount Plus, mas também os próprios canais Sky que se tornaram aplicativos no Sky Q por sua vez.

O que não nos convence do desenvolvimento dos dispositivos Sky Glass? O produto com certeza é muito bonito e tem excelente desempenho. É uma oferta comercial restrita subscrever que podemos gostar menos. É claramente uma consideração que colocamos no lado do consumidor. Do lado da empresa, entendemos a necessidade da Sky de também fidelizar por meio de um dispositivo Está destinado a durar anos nas casas de um único assinante.

Portanto, fica claro que quanto mais altos os prêmios do Sky Glass, mais dispositivos Sky o cliente possuirá. Não há nada de errado com isso. Mas vamos imaginar um usuário hoje que assina o conteúdo da Sky, recebe o Netflix via Sky, se conecta à Internet através do Sky WiFi e tem a última geração da Sky Glass TV. Então, para esse usuário, sair e mudar para uma plataforma ou recurso diferente se tornaria um verdadeiro inferno.

E então, convenhamos, se decidirmos cancelar o recurso Sky, o que restará do Sky Glass? Agora é nosso claro, mas imagine como o sistema operacional dessa TV poderia aparecer em um baú sem acesso ao Sky world.

Repetimos: Entendemos que o objetivo da Skye é fidelizar oferecendo produtos diversificados e de alta qualidade. No entanto, gostaríamos de pensar mais em um mercado onde os usuários se libertem das restrições excessivas impostas pelos provedores de serviços. O que você acha dessa novidade de vidro céu? Ele te convence?