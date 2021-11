Um vazamento revela o número de armas que frustram os fãs – Nerd4.life

Poucos dias antes do início do acesso antecipado a Battlefield 2042, um usuário compartilhou uma foto do jogo online, revelando número de armas Apresentado no atirador de dados. Aparentemente eles são solo 22Isso decepcionou muitos jogadores.

Como podemos ver na imagem postada no Reddit por Aaronfrogger, o Battlefield 2042 terá, pelo menos no lançamento, 4 rifles de assalto, 4 SMGs, 2 LMGs, 3 rifles de precisão, 3 rifles de longo alcance, 3 pistolas e 3 “armas utilizáveis “, Para um total de 22. O que é muito menos do que nas temporadas anteriores da série. Por exemplo, Battlefield V tinha 30.



Como você pode ver nos comentários no tópico do Reddit, a coisa está lá Desapontado Muitos jogadores acham que o número de armas do Battlefield 2042 é um tanto insuficiente.

Em qualquer caso, não se pode excluir que um possível patch para o primeiro dia introduzirá novas armas além das que já existem no momento, que descobriremos em breve, pois o acesso antecipado terá início em alguns dias. Além disso, outras armas podem chegar após o lançamento na forma de atualizações gratuitas. Como sabemos, de fato, a DICE pretende apoiar sua nova criatura por um longo tempo, com a EA vendo a série como um serviço verdadeiramente autêntico.

Lembramos que o Battlefield 2042 estará disponível a partir de 19 de novembro Para PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Os proprietários de Gold ou Ultimate poderão começar a jogar no Early Access a partir de sexta-feira, 12 de novembro. A partir de hoje, os assinantes do Xbox Game Pass e do EA Play também terão acesso a um teste gratuito de dez horas do jogo completo. Entre outras coisas, o pré-carregamento já está disponível no Xbox Series X | S e Xbox One, enquanto também estará disponível nos próximos dias no PS5 e PS4.