O truque para enviar mensagens de texto no WhatsApp para alguém que bloqueou você

Bloquear alguém no WhatsApp é como lançar um feitiço sobre ele e, de repente, todas as tentativas de entrar em contato com você são neutralizadas. Ele não poderá escrever para você, ligar para você ou enviar mensagens de voz. Eles não poderão mais ler seu status ou ver suas novas fotos de perfil.

Porém, como todos os feitiços, existem feitiços para cancelar, neste caso, um truque muito simples e eficaz, grátis e rápido, que só precisa de um item para funcionar: um amigo em comum entre você e a pessoa que o bloqueou.

ArchieGetty Images

Peça a este amigo para criar um grupo WhatsApp e adicionar ambos. Agora você, o bloqueador de anúncios e amigo, está todos em um grupo. Em seguida, peça ao seu amigo para sair do chat. Agora no grupo você e Almana.

As regras do WhatsApp determinam que, enquanto você estiver em um grupo, você e a pessoa que o bloqueou podem ligar novamente em todos os sentidos. Então, até que ele deixe o grupo, você pode escrever para ele novamente.

