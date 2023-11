Very Mobile lança a nova versão Very 500 Giga Special – MondoMobileWeb.it | Notícias | Comunicações telefônicas

De 21 de novembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024, salvo alteração, muito móvel Sugere-se que, para novas ativações, exiba apenas os dados 500GB com Custo mensal reduzido A 13,99€ por mês em vez de 15,99€ por mês.

Os dados são fornecidos apenas (Aqui está o link direto) Consiste exclusivamente em 500 GB de tráfego de dados em 4Gmas neste caso pode ser explorado Velocidade máxima disponível (“Velocidade total 4G”), portanto sem o limite de download e upload de 30 Mbps encontrado nas ofertas da Very com minutos e mensagens de texto ilimitados.

500 GB (em versão especial) orgulho 500GB do tráfego de Internet móvel a cada mês, em velocidades 4G de até Download de 300 Mbps e upload de 100 Mbps.

O custo mensal desta nova oferta somente de dados é 13,99 euros por mês Em vez de 15,99 euros por mês. Existe um custo de ativação de 9,99€.

Em roaming na UE, com esta oferta, o limite é de 17GB por mês durante 2023.

A oferta é direcionada Exclusivamente para novos clientes que ativam um novo númeroAssim sem solicitar a possibilidade de portabilidade de outra operadora.

Com apenas esses dados sugeridos pela Very Mobile, ou seja Minutos e SMS O que o cliente faz Cobrado de acordo com o consumo isso custa 29 cêntimos de euro por minuto Para chamadas e 29 cêntimos de euro Para cada mensagem.

Nas lojas físicas é caro Novo cartão SIM recarregável é igual a 10 eurosexcluindo quaisquer promoções locais que permitam sua redefinição.

Para compras Conectadoem vez de, O custo de um novo cartão SIM é gratuitomas você deve adquirir pelo menos uma oferta principal.

Neste caso, ao contrário das lojas, o operador também disponibiliza o serviço Formato eSIM E a iniciativa “Muito surpreendente (muito rápido)”.

Como sempre, os serviços sob demanda estão incluídos nas Very Offers sem custo adicional Eu procurei por você E Me ligacomo acontece A ativação de serviços pagos é bloqueada por padrãoPorém, eles podem ser abertos posteriormente por meio do app oficial da operadora.

Em caso Saldo insuficiente Para pagar a taxa de renovação, as ofertas são suspensas até que seja adicionado crédito suficiente para cobrir o custo mensal. Para evitar a suspensão imediata, o cliente pode ativar o serviço gratuito Carregamento automáticoDiretamente do aplicativo da operadora.

Com um telefone muito móvel, só para garantir Todos os gigabytes de tráfego de dados estão esgotados Incluída na oferta, a navegação na internet ficará bloqueada até a próxima renovação.

Neste caso, o cliente pode executar a ordem Renove antecipadamente pelo custo mensal normalpara que todo o pacote esteja disponível novamente.

Por que se preocupar? Roaming em países da União Europeia (E agora também no Reino Unido), neste caso os minutos e SMS são válidos sem custos adicionais, embora exista um limite de tráfego de dados (conforme descrito anteriormente).

Se um cliente exceder esse limite mensal, o preço pré-pago será acionado 0,219 cêntimos de euro Os preços por MB e por KB também são válidos neste caso até o final de 2023.

Muito móvel É um serviço pré-pago recarregável pela operadora de telefonia Ventos três (Coleção CK Hutchison) que explora Rede WindTre Até 4G com limites de velocidade específicos.

Até 15 de janeiro de 2024, excluindo eventuais prorrogações, previstas pela nova iniciativa Promoção Flash Blackque novos clientes MNP podem obter gratuitamente 50 GB por mês de tráfego de dados adicional e uma segunda renovação antecipada gratuita (chamada de 1 mês de frete grátis).

