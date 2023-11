Este computador de bolso é semelhante a um smartphone: preço e recursos

O computador de bolso do tamanho de um telefone normal de última geração que todos queremos agora: quanto custa e quais são suas especificações

Tem as características de um smartphone, mas Na verdade, é um computador de bolso, que cabe perfeitamente no bolso, aliás. o O nome dele é Minhong JX2 Faz parte do grupo daqueles aparelhos ultramodernos que conseguiram otimizar dimensões e espaço ocupado sem sacrificar o desempenho. Além disso, o Meenhong JX2 também consegue isso a um preço acessível. O preço listado é $ 194,99, à taxa de câmbio atual O número que corresponde a 178,62 euros.

Em termos de especificações, o Pocket PC, que o fabricante define como um “mini pocket PC”, está equipado com tudo o que é necessário para ser semelhante a um desktop ou laptop comum. Começando pela tela, que está integrada e que Ele mede 5,7 polegadas. É totalmente touch-friendly, mas nada nos impede de conectar um mouse com ou sem fio, já que o Meenhong JX2 Pocket PC também está equipado com três portas USB 3.1, além de duas entradas USB-C e uma entrada HDMI. Há também uma porta Ethernet e um fone de ouvido com fio de 3,5 mm.

O pocket PC que está deixando todo mundo louco, especificações do Meenhong JX2

Dimensões: 160,6 x 81,9 x 21,5 mm O processador é Intel Celeron N5105 Com resfriamento ativo incluído, 8 GB de RAM e dois slots M.2 Para poder conectar discos rígidos NVMe e SSDs SATA. Um adaptador de energia de 30 W é necessário para alimentar esta bela peça de hardware. A resolução da tela integrada é 1.920 x 1.080. O Intel Celeron N5105 possui quatro núcleos com a capacidade de Até 2,9 GHz.

Minhong JX2 Suporta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Uma das duas portas USB-C é dedicada exclusivamente à alimentação. Para adquirir, basta consultar os sites dos diversos distribuidores chineses. No entanto, não se pode descartar que chegará a sites de comércio eletrônico que nos são familiares, à semelhança do que acontece com os consoles de jogos sempre feitos no Oriente.

Entre estes estão os mais famosos Várias iterações criadas por Anbernic. Voltando ao Meenhong JX2 no mercado, existem versões com 8 GB de RAM e SSD de 128 GB (preço de US$ 194,99) e a versão com armazenamento duplo (preço de US$ 209,99). Carregador de bateria e cabos necessários estão incluídos no pacote.