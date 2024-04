Aranhas em Marte? Aqui está o que eles realmente são, de acordo com a Agência Espacial Europeia | Imagem

Fotos postadas recentemente em perfis sociais porAgência Espacial Europeia (ESA), onde pequenas manchas pretas semelhantes a aranhas aparecem na superfície de Marte. Do que se trata realmente? Obviamente, embora se pareçam com uma daquelas aranhas, não são realmente aracnídeos. Na verdade, esse fenômeno tem uma explicação.

O que acontece toda primavera?

“ Aranhas Em Marte? Não, estas manchas escuras, vistas pela sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia nos arredores de uma área chamada “Cidade Inca” na região polar sul de Marte, têm uma explicação mais “terrestre”. “, escreveram pesquisadores da Agência Espacial Europeia sobre uma colônia de aranhas. Mas não é disso que se trata.

Não existem aranhas Mattian. O que foi imortalizado pela sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia nada mais é do que um fenómeno que ocorre na Terra Marte Quando a primavera chegar neste planeta. Aqueles que se parecem com aracnídeos têm 45 metros de diâmetro – não exatamente pequenos, em suma – e são, na verdade, conduítes para vazamento de gás. Mas vamos esclarecer.

Em Marte, um ano equivale a 687 dias terrestres. A temporada de inverno dura especificamente 154 dias (no Hemisfério Norte, a estação fria terminou em 26 de dezembro de 2022, enquanto no Hemisfério Sul começou em 12 de janeiro de 2024). As temperaturas do inverno em Marte chegam a -123 graus Celsius, e a neve e as geleiras formam dióxido de carbono. Com o advento da primavera marciana, as geleiras racham, formando verdadeiros rios Gêiseres De onde sai o vapor. O gás acumulado no subsolo e liberado para o exterior pode transportar poeira, que então se deposita na superfície do aquecedor. Daí as estranhas formações que quase lembram aranhas.

Como a mente engana o olho humano?

A razão pela qual vemos centenas de aranhas ao observar o solo marciano está em nossas mentes. Em psicologia falamos sobre isso Pareidoliaou ilusão pareidolítica, é a ilusão inconsciente que nos leva a rastrear objetos e estruturas até imagens conhecidas que, na verdade, têm formas completamente aleatórias.



É por isso que, em vez de gêiseres marcianos, vemos muitas pequenas aranhas.