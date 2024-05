Comprar casa em Portugal

de acordo com Índice Global do Programa de Residência (Gerby) para o ano de 2015, Portugal Possui o melhor programa de residência do mundo.

O que é Programa de residência? Simplificando, é a capacidade de comprar legalmente uma casa e, assim, obter dupla cidadania num determinado país.

o Portugalcom base em uma série de fatores-chave, incluindo qualidade de vida, sistema tributário, tempo necessário para obter a cidadania, custos, países acessíveis sem visto, oportunidades de investimento e rapidez burocrática, ficou em primeiro lugar, à frente de outros 19 países, logo à frente de Áustria E Bélgica.

Tradicionalmente, Portugal É famosa pelo mar, pelo sol e pela excelente gastronomia. As novas regras para a obtenção da cidadania portuguesa acrescentam um forte atrativo para todos os estrangeiros que procuram cidadãos portugueses Alojamento alternativo. As pessoas que estão mais interessadas nesta possibilidade são principalmente de O Oriente Médio E norte da África.

As novas regras para a obtenção da cidadania portuguesa acrescentam um forte atrativo para todos os estrangeiros que procuram alojamento alternativo

o Portugal Localizado dentro da área Schengen Assim, todo aquele que se torna cidadão do país obtém uma posição privilegiada para circular livremente dentro do país.Europa.

Em termos de custo, o programa de residência português exige um O limite de investimento é baixo. Com um investimento mínimo no mercado imobiliário de 350 mil euros, reduzido para 280 mil euros se o imóvel estiver localizado em zonas pouco povoadas, é possível ser admitido no programa.

Num período que varia de cinco a oito semanas, é obtida uma autorização de residência, inicialmente válida por um ano e renovável duas vezes. A cada dois anos. Após seis anos de residência você pode assim solicitar a cidadania Passaporte.

As intenções do governo português são direccionar os investimentos estrangeiros sobretudo para Lisboa. Na verdade, a capital do país foi duramente atingida pela recessão desde 2008 e muitas empresas abandonaram a região.

No entanto, neste momento, as preferências da maioria dos investidores estão a mudar para estaAlgarveComo é chamado Costa de Pratalocalizado ao norte Lisboa.

metallary.com Alguns direitos reservados