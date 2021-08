Faturamento e aumento de preços: como se defender

A surra está chegando para muitas famílias que terão que lidar com um aumento alarmante de preços. Veja como se defender.

Num período histórico particularmente complexo como o atual, devido ao impacto da Covid na economia, lidando com diferentes despesas Torna-se mais difícil. Se tudo isso não bastasse, más notícias chegam a muitas famílias que se verão tendo que lidar com outra família Inflação.

a partir de Outubro 1, na verdade, o“Arira, a Autoridade Reguladora de Energia, Redes e Ambientes, fornecerá Atualização de tarifas de eletricidade e gás Com base nos custos de produção. Notícia que certamente não passará despercebida, pois acarretará um aumento significativo dos custos de faturamento. Como alguém se defende então? Vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Contas, preços assustadoramente altos: como se defender

Começando de custos de aquecimentoMesmo aquelas para compras semanais, há muitos itens que afetam negativamente o orçamento familiar. Precisamente por este motivo, é sempre bom ter cuidado com a variedade Preços em altaPara evitar ter que lidar com inconvenientes desagradáveis. Eu sou um exemplo claro disso Contas de luz e gás, que a partir de 1º de outubro trará com eles outra mordida.

Um aumento, que teremos de lidar, que segundo dados da Arera será igual a 56 euros em facturas uma luz E 158 euros para quem Gás. Um verdadeiro sucesso, especialmente por causa deaumento do preço do metano E matérias-primas para energia em geral. Nesta área em particular, é bom saber que, prestando atenção a alguns cuidados, é possível defender-se.

Por exemplo, uma das maneiras de cortar sua conta de luz e gás é gerente de mudança. Quem se encontra no mercado protegido pode optar pelo mercado livre, escolhendo a solução mais adequada às suas necessidades. Além disso, aqueles que têm direito a se beneficiar de Bônus de eletricidade e gás. Quem tem um ISEE inferior a 8265 euros tem direito a este tipo de assistência.

No entanto, na presença de famílias com pelo menos quatro filhos a cargo, o valor do ISEE não deve ultrapassar os 20 mil euros. Por fim, aconselhamos você a prestar atenção a Pagamentos. Para economizar muito dinheiro, na verdade, é recomendável pagar pela web usando Modo de código QR. Uma maneira fácil e rápida que permite evitar gastos com frete e comissões nos correios.