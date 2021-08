InfoAfrica | A economia continua crescendo

Nigéria – O custo médio de compra de botijões de gás para cozinhar em casa na Nigéria aumentou 7,16% no ano passado. Isso foi relatado pelo National Bureau of Statistics (NBS), o escritório nacional de estatísticas que fornece periodicamente um cálculo do índice de preços ao consumidor. De acordo com o último relatório, o custo médio de um cilindro de 12,5 kg era de 4.422,32 naira (cerca de 9 euros) em 36 estados e no Território da Capital Federal em julho de 2021. Isso representa um aumento de 3,11 por cento em relação ao anterior. mês e 7,16 por cento em relação ao ano anterior. Este é o maior aumento registrado nos últimos dois anos. O aumento torna-se ainda mais significativo se considerarmos os cilindros com menor capacidade, ou seja, 5 kg. O gás de cozinha é um componente do índice de preços ao consumidor, que cresceu 17,38% ano a ano no mesmo mês, ligeiramente abaixo dos 17,75% de junho. A capital federal, Abuja, registrou o maior aumento no preço de uma botija de gás de cozinha de 12,5 kg, com um aumento de 30,41 por cento ano a ano. Isto foi seguido por Kano com um aumento de 25,68 por cento, Kwara (25,23 por cento), Imo (24,28 por cento) e Rivers (19,86 por cento). Por outro lado, Ondo registrou um decréscimo de 3,24 por cento seguido por Zamfara (-2,62 por cento), Anambra (-2,52 por cento), Bayelsa (-1,44 por cento) e Jigawa (-1., 25 por cento). De acordo com a Chefe Nacional da Seção de Revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) da Federação dos Trabalhadores de Petróleo e Gás Natural da Nigéria, Chika Umudu, o aumento do preço se deve à forte dependência do país na importação de GLP. “À medida que o dólar sobe em relação ao naira, o preço do GLP sobe”, disse Omodu à imprensa. Segundo ele, o gás natural liquefeito (GNL) nigeriano, que responde por mais de 40% do volume da oferta de GNL do país, deve abastecer o mercado interno com base na demanda, e não seguir o modelo atual de valor fixo. todo ano. [SR]