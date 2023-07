Como alugar um carro para férias evitando os problemas que encontrei até o ano passado

Cada vez mais italianos escolhem aluguel de carros para as suas viagens, sejam para curtas viagens de fim de semana ou longas férias de verão. O setor do aluguer de carros tem crescido exponencialmente e a oferta tornou-se tão diversificada que permite a quem aluga com cuidado poupar dinheiro.

Este serviço pode representar uma solução cómoda face à ideia de viajar no seu próprio carro, proporcionando tranquilidade. Mas para que tudo corra bem, é importante conhecer algumas regras básicas que devem ser observadas desde a reserva até a estipulação do contrato, desde a utilização do carro até a devolução. E estamos escrevendo também e sobretudo à luz dos problemas que tivemos em grande escala no ano passado.

No que prestar atenção ao reservar um carro alugado

Ao retirar seu carro alugado para temporada: Cuidados

Devolução do carro alugado: aspectos que não devem ser subestimados

Para evitar a reabertura de um Temporada de reclamaçõesÉ sempre conveniente pedir várias cotações e compará-las entre si ao alugar um carro para férias. Depois de selecionar a locadora de veículos, é importante considerar se ela ainda será acessível mesmo depois de adicionar os custos de qualquer cobertura adicional desejada. Os diferentes pacotes de segurança nem sempre se sobrepõem totalmente, por isso é essencial que você entenda exatamente o que está incluído e o que não está.

Este setor nem sempre é transparente, como evidenciado pelos procedimentosConcorrência e poder de mercado, que tem multado repetidamente as empresas de aluguer de automóveis, exigindo-lhes que incluam todos os detalhes dos custos na reserva e informem o consumidor do preço final a pagar, considerando todos os extras, incluindo combustível, taxas aeroportuárias e sobretaxas de idade do condutor, e reembolsem em algum lugar além do local de retirada. Os custos opcionais devem ser claramente declarados como tal.

Quanto aseguro, outro ponto delicado, é necessário determinar quais os danos que estão cobertos por lei por um seguro obrigatório de responsabilidade civil e quais estão cobertos por seguros opcionais, bem como os custos que o cliente pode suportar em caso de débito ou descoberto. Recomendamos solicitar um orçamento detalhado por escrito.

para Comparar custos E para economizar, é importante ficar atento não só às coberturas adicionais do seguro, mas também a outros itens que impactam no custo final da locação e que podem ser avaliados de forma diferente pelas empresas, como idade do motorista, contratação de um segundo motorista, ter equipamento adicional e entrega ou devolução no aeroporto ou estação ferroviária.

Depois disso é melhor Reservar com antecedência Em comparação com o aluguel feito diretamente no aeroporto ou estação, mas é importante ficar atento às penalidades esperadas em caso de cancelamento da reserva.

Ao receber seu carro alugado, é recomendável que você reserve alguns minutos para fazer algumas verificações importantes. Apesar da empolgação de chegar ao destino e começar as férias, é preciso ficar atento aos seguintes pontos:

Efectuar uma vistoria sumária à viatura e comunicar eventuais anomalias ou riscos no contrato de aluguer aconselhando-se a documentar visualmente o estado da viatura fotografando todos os aspectos da mesma;

Verifique os níveis do líquido refrigerante e do óleo de freio, pois se ocorrerem danos não relacionados à falta de manutenção do fluido, a responsabilidade é sua;

Verifique o estado dos pneus: se estiverem furados por desgaste, poderá ser cobrado o valor do conserto;

Preste atenção ao nível de combustível porque nem sempre o depósito cheio está incluído no contrato de aluguer: verifique se o nível de combustível indicado na ficha de aluguer corresponde ao real;

Certifique-se de que o carro possui todos os documentos necessários, como caderneta e adesivo de seguro, e verifique também a presença de equipamentos obrigatórios, como triângulo de sinalização, colete refletor e estepe. A ausência desses itens pode resultar não só em multa, mas também no pagamento de itens perdidos quando o carro alugado for devolvido.

Prestando atenção a esses detalhes durante Aluguer de carros de recolhaOs transtornos e conflitos na hora do retorno podem ser evitados e as férias podem ser aproveitadas plenamente, sem repetir os grandes problemas vividos no ano passado.

Para devolver corretamente o carro alugado, é necessário respeitar algumas regras importantes. Embora possa parecer trivial, a pontualidade é a primeira regra que deve ser seguida com cuidado. É necessário verificar cuidadosamente os dados do contrato, bem como quaisquer mal-entendidos relacionados a ele data ou hora de retorno Você pode incorrer em taxas ou encargos adicionais. Normalmente, atrasos de menos de 1 hora não são levados em consideração, mas mais de 60 minutos contarão como um dia de aluguel adicional.

Além da punição, é importante considerar quais Danos ao veículo Após a data de entrega acordada, a mesma será da inteira responsabilidade do cliente, uma vez que não estará coberta por seguro.

Nesse sentido, é aconselhável reabastecer com antecedência para evitar o risco de não encontrar postos de gasolina abertos e enfrentar atrasos posteriores. Além disso, é importante ter em mente que, muitas vezes, se o veículo não for devolvido com o mesmo nível de combustível, poderá ser cobrada uma sobretaxa ou multa além do custo do abastecimento.

Como regra, os postos de gasolina podem estar localizados nas proximidades de uma agência de aluguel de carros preços mais altos. O melhor é fazer uma avaliação econômica de acordo com suas necessidades.