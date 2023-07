Em Bari Nicola Porro com “La Restart, liberdade de pensamento”.

Barry, 12 de julho. (askanews) – Bem-estar, turismo, manufatura, infra-estrutura, comunicações, alimentação e vinhos são, sem dúvida, necessidades da economia nacional que podem assegurar as bases de nosso país para uma liderança segura em uma globalização cada vez mais complexa.

Foi discutido na sexta-feira 7 e no sábado 8 de julho no Teatro Petrozzelli de Bari, como parte da quinta edição do evento “La Repartenza, liberdade de pensamento”, nascido da ideia de Nicola Porro, diretor e fundador do Site Nicola Porro. . en.

O evento começou na última sexta-feira com uma peça teatral intitulada “Sfumature is incorrect” do jornalista e escritor Massimiliano Lenzi e da atriz Sarah Biacchi, seguida logo a seguir por uma leitura, novamente sobre o tema do politicamente correto, retirada do livro “Tolleranza” do autor. O autor Luigi Marco Bassani e a atriz Ludovica Frasca.

Aos sábados de manhã, segundo a tradição, abria com a leitura de “Um Mosquito na Sopa”, uma leitura de jornal em tom liberal irreverente muito apreciado pelo público, elaborada por Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. Logo após uma visão do mercado de turismo na Itália, com Paolo Barletta, CEO do Arsenale; Bernardo Mattarella, Diretor Geral da Invitalia; Guido Grimaldi, Diretor Comercial do Grupo Grimaldi – Presidente da ALIS; Mara Panagia, Presidente e CEO da Henkel Itália; Michele Centemiro, Country Director, MasterCard Itália. Acabamos de ouvir a voz do Centemero que dizia:

“Nos últimos três anos, presenciamos um contexto muito imprevisível: saímos de uma epidemia global, depois guerra, inflação. Nesse sentido, nós da Mastercard criamos um micro-observatório para monitorar com precisão tudo o que acontece, ajudando assim o setor de turismo e os municípios para serem mais atrativos Durante a Semana de Design de Milão, por exemplo, registramos um crescimento de 40% no número de estrangeiros em relação a antes.

Ana Rossio, Diretora Executiva de Vendas e Marketing Empresas do Intesa Sanpaolo, reitera a importância dos temas cruciais para a economia do país discutidos no La Ripartenza:

“Energia, sustentabilidade e digitalização para tornar a Itália mais eficiente são fatores nos quais focar para o sucesso do nosso futuro. E nosso grupo, justamente para apoiar esse processo, lançou um investimento de 410 bilhões de dólares, 120 dos quais dedicados a apoiar pequenos e médias e grandes empresas. O mesmo se aplica ao turismo, que consideramos uma verdadeira alavanca de crescimento dos territórios individuais, sobretudo quando integrado com outros elementos como o luxo, o design, a moda, a gastronomia e o vinho. alocamos um teto de 10 bilhões de recursos, 3 deles ao sul, porque o turismo representa o petróleo da Itália e temos que tornar nossa hospitalidade cada vez mais competitiva”.

O prestigioso evento foi encerrado com uma série de palestras culturais em colaboração com o crítico e historiador da arte Vittorio Sgarbi e com uma mesa redonda sobre o futuro deste governo, cujos oradores foram Alessandro Salusti, diretor administrativo do Libero ei, os jornalistas Giuseppe Crociani e Paola . Ferrari, Pietrangelo Buttafuoco e Nicola Porro.