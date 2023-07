Borsa Italiana, Comentário em 13 de julho de 2023

Um começo positivo para a Telecom Italia TIM: a companhia telefônica colocou um grande título sem garantia. Enel também se levantou. O euro ultrapassou os 1,115 dólares.

O dia começou com os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Progressão fracionáriaApós os aumentos significativos alcançados na sessão anterior.

Às 09h15 FTSEMib Subiu 0,51%, para 28.697 pontos, enquanto subia FTSE Itália Todas as Ações A alta foi de 0,48%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,37%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,16%).

o Principais índices de ações dos EUA Eles terminaram o dia em território positivo. Os dados de inflação dos EUA para junho mostraram uma nova desaceleração no crescimento dos preços ao consumidor. O Dow Jones subiu 0,25%, para 34.347 pontos, enquanto o S&P500 subiu 0,74%, para 4.472 pontos. Nasdaq teve melhor desempenho (+1,15% a 13.919 pontos).

dia positivo para Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei ganhava 1,49%, para 32.419 pontos, após oscilar entre mínima de 31.953 pontos e máxima de 32.484 pontos.

o bitcoins Caiu abaixo de $ 30.500 (pouco mais de € 27.000).

o Spread BTP-Bund Está em 170 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos caindo para 4,2%.

EU’euro Ultrapassou $ 1.115.

início positivo para Telecom Italia TIM (+0,58% para €0,2618). A companhia telefônica ofereceu um título de renda fixa sem garantia de € 750 milhões com vencimento em 31 de julho de 2028. O título tem um cupom anual de 7,875% e foi emitido a um preço de 99,996.

Em tendência de alta parcial também No (+0,55% para 6,264€). A gigante elétrica e a Enel Chile assinaram um acordo com a empresa global de energia renovável Sonnedix para a venda de um grupo de quatro usinas fotovoltaicas operando com uma capacidade estimada de 416 megawatts. A contrapartida financeira total do negócio é de cerca de 550 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 504 milhões de euros. Além disso, a subsidiária Enel Green Power assinou um acordo com a INPEX Corporation para vender 50% das duas empresas que detêm todos os ativos do grupo na Austrália, por um total de cerca de 400 milhões de euros do valor do projeto, referente a 100 %, dos quais cerca de 140 milhões de euros são dívidas. Atualmente, os ativos são de propriedade integral da Enel Green Power.

não salte Bros digitais (-0,58%)Após a correção a que foi submetido nas duas sessões anteriores.

Pierrel continua no centro das atenções. o procedimentos Perdeu 1,57% para 1,5552 euros, enquanto i Direitos relativos ao aumento de capital Desceram 12,8% para 0,041 euros.