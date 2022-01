Fundos em contas correntes, novos impostos chegam

A pandemia levou muitas pessoas a buscar economias, colocando seu dinheiro com segurança em contas correntes de imóveis. No entanto, deixar dinheiro em sua conta corrente não é tão seguro quanto parece.

Depois dos problemas que a pandemia causou à economia italiana (e ao mundo), muitos italianos jogaram na defensiva com suas economias, trancando-as com segurança em uma conta corrente para que possam economizar enquanto esperam por tempos melhores. Temos certeza de que é a escolha certa? não exatamente. O que significa que uma grande quantidade de dinheiro imóvel em uma conta corrente é menos segura do que parece. O dinheiro que permanece fixo na conta à ordem está sujeito às pressões dos custos de gestão e dos impostos que corroem lentamente o montante do dinheiro em depósito. Um dos impostos mais problemáticos a se considerar ao escolher proteger seu dinheiro é o imposto de selo.

Leia também: Eletricidade e gás Como se proteger antes dos aumentos de janeiro

O imposto de selo sobre contas correntes será especialmente problemático com a chegada do novo ano, o que terá um impacto real para todos os poupadores. Isso porque o imposto será retirado à força das contas correntes dos correntistas do Banco Posta anualmente. Assim, o imposto será pago automaticamente através de saque forçado das contas correntes com saldo médio anual superior a € 5.000 em contas postais e bancárias. O valor do novo imposto, introduzido ao abrigo do decreto Save Italy, será de 34,20 euros para pessoas singulares e 100 euros por ano para pessoas colectivas. Já no caso do imposto do selo sobre a conta de depósito, para pessoas físicas, o valor anual do imposto varia de 1 a 2 por milhar do valor investido. Para pessoas colectivas, o limite é de 14.000 euros.

Leia também: Renda de cidadania 2022, novo cheque para recebimento do cheque

Portanto, o novo imposto deve ser pago por todos os titulares de contas que tenham um saldo médio em conta corrente de € 5.000 ou mais. Desnecessário dizer que todos aqueles com estoque médio abaixo desse número estão excluídos do pagamento. As alternativas para não pagar impostos são diferentes. Por exemplo, você pode pensar em Feche sua conta corrente e abra outra Com imposto de selo gratuito. Ressalta-se, ainda, que o imposto não deve ser recolhido se o saldo for vermelho, ou seja, zero. Os excluídos das taxas bancárias e postais têm também direito à isenção do imposto do selo, na presença de ISEE com o valor máximo de € 7.500.