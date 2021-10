Regra dos 13 anos para Mimo Lucano: O que ele fez ?! | primeira página

Mimmo Lucano tem 13 anos e é ativo. E o que ele fez?!

Domenico (Mimo) Lucano, ex-autarca de Riace, foi condenado a 13 anos e dois meses de prisão, o dobro do que o procurador do tribunal solicitou (sete anos e 11 meses). Ele foi condenado por auxílio e cumplicidade na imigração ilegal, conspiração criminosa, abuso de cargo, fraude, extorsão, desfalque, adulteração de licitações e mentira ideológica. Em suma, ele foi condenado por usar dinheiro público para permitir que imigrantes ilegais entrassem, vivessem e trabalhassem em seu município quando ele era prefeito. Entre outras coisas, pediram-lhe que devolvesse meio milhão de euros devido à pena. Tudo de acordo com o blog e segundo ele, não temos dúvidas sobre isso. Mas, ao relembrar registros de todos os tipos, condenações relevantes e sentenças subsequentes para os culpados de vários crimes, podemos dizer em grande estilo que …

Se ele tivesse matado alguém enquanto dirigia como um louco e até o apedrejado, ele teria sido sentenciado a dois ou três anos de prisão.

Se ele tivesse matado uma esposa, namorada ou parceira que quisesse puni-la por abandoná-la, ele teria sido sentenciado a cinco a seis anos de prisão.

Se ele foi morto em uma luta, ele teria sido sentenciado a quatro anos?

Se ele tivesse matado alguns humanos por motivos particulares, mesmo por interesse, ele teria cerca de dez anos.

Se ele tivesse sido morto durante um roubo … talvez lá, a sentença teria sido de treze anos ou mais.

Por último, mas não menos importante, a esposa de Mimo Lucano também foi condenada a quatro e 10 meses de prisão, mesmo aqui a sentença não teve um braço curto. Treze e quatro anos, o que eles fizeram, o que os dois fizeram? Esqueceram-se de que a legislação italiana costuma punir os crimes contra a propriedade com muito mais severidade do que contra as pessoas e foram extremamente negligentes: colocar ilegalmente as mãos em fundos públicos em benefício dos imigrantes não só lhes rouba circunstâncias atenuantes. Resta o roubo, mas com circunstâncias agravantes.

Portugal vence a Bulgária por 84 a 24. Hoje está tudo a reabrir.

Portugal 84, Bulgária 24, este é o resultado do jogo. Qualquer jogo? que polinizadores. 84% da população em Portugal já foi vacinada, pelo que hoje, 1 de Outubro, reabriu todas as actividades. A Bulgária tem 24 por cento da população vacinada, atendimento de emergência completo e indo para espaços fechados e novas atividades. porque? adivinha’…

Há uma casa, mas ela não aparece e não é paga: 1,2 milhão de vezes.

Na Itália, há cerca de um milhão e duzentas mil casas, se é que existem. Eles são visíveis, habitados. No entanto, os proprietários encontraram até agora uma maneira de não fazê-las por causa dos impostos, então as chamadas casas fantasmas não pagam. Eles evitam muitos impostos sobre as casas italianas? Se os italianos tivessem uma ideia de quanto os franceses, americanos e europeus do norte pagam por uma casa … eles descobririam o espantoso, mas não menos real, que os imóveis na Itália sofrem com os impostos mais baixos entre os países Europa e América do Norte.

Na turma 877 mil não italianos.

Nas escolas italianas, 877.000 crianças e jovens sem cidadania italiana sentam-se entre as carteiras todos os dias. Destes, 65,4 por cento nasceram na Itália. Eles são 10,3 por cento de todos os alunos da escola, um em cada dez alunos de todos os níveis. Por quanto tempo podemos fingir que eles são … italianos separados?