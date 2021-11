Spread mais de 130 pips, o mercado de ações se move ligeiramente contra o Fed por Investing.com

© Reuters



Por Alessandro Albano

Investing.com – As ações italianas de 10 anos e suas contrapartes alemãs estão de volta aos níveis de novembro de 2020 em reação às palavras da presidente Christine Lagarde após a reunião do Banco Central Europeu, enquanto aguardam os resultados da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto que podem começar a reduzir a flexibilização quantitativa .

O spread está agora em 133 pontos base (+ 8% ao dia), com um contrato caindo para 1,18% após atingir 1,281% ontem (o maior desde julho passado). A pressão também está aumentando, atingindo -0,071% na primeira sessão de novembro (níveis de maio de 2019), enquanto agora está sendo negociada a -0,145%.

As vendas também estão relacionadas a títulos periféricos da zona do euro, que são altamente dependentes das políticas do BCE, como as notas italianas. A Espanha está rendendo 0,55% de 0,622% ontem (maior desde junho de 2020), enquanto o estoque está de volta em 1,24% de 1,34% véspera (taxas de 2020).

A liquidação no mercado de dívida europeu foi desencadeada depois que Lagarde não deu nenhuma indicação dos próximos movimentos de Frankfurt, apenas confirmando o que foi dito após a reunião anterior do conselho.

Além disso, o ex-FMI não deu muita importância aos sinais vindos do mercado em relação às expectativas de inflação (agora além das metas do BCE) e à alta das taxas, observando, no entanto, que a inflação elevada se estenderia além dos prazos. Esperado, mas voltará ao normal durante 2022. Lagarde rejeitou então a ideia de aumentar a taxa de juros em 2022, mas olhando para os contratos OIS, um aumento de 15 pontos base é indicado em setembro próximo.

De acordo com Antonio Cesarano, estrategista-chefe da Intermonte (MI :), “o medo do abismo financeiro, do abismo que poderia se abrir nos meses que se seguiram ao fim da temporada de emergência, atingiu especialmente as partes, principalmente a Itália porque é o maior beneficiário do regime de apoio de Frankfurt “.

“O Lagarde tentou tranquilizar o aumento das taxas de todas as formas possíveis, mas não conseguiu ganhar a confiança dos mercados”, disse o analista estratégico do banco de investimento de Milão.

Aguardando os resultados do Federal Reserve de dois dias, que segundo muitos observadores começará a diminuir, está negociando em um ponto de equilíbrio um pouco acima de 27.210 pontos, com um setor bancário misto: Banco Bpm (MI 🙂 e Bper (MI :)) avançando além de “1% após o colapso na sexta-feira, enquanto os adultos Intesa San Paulo (MI 🙂 e UniCredit (MI 🙂 estão sendo negociados novamente a + 0,3% e -1,2%.