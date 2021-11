Algo está esvaziando as contas dos clientes

Um novo golpe está em andamento contra os clientes do Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL. Vamos descobrir como evitar a armadilha de não perder seu dinheiro.

grandes bancos Do panorama financeiro italiano, muitos foram registrados nas últimas semanas reclamações de clientes. A denúncia está enviando comunicados em que os correntistas ficam “assustados” com a publicidade desativação de vários recursos. Na verdade, os credores são tão vítimas de uma fraude quanto os clientes. Na verdade, o e-mail representa um tentativa de phishinge, um golpe de computador projetado para roubar dados confidenciais do usuário Use-o para digitalizar contas e cartões.

Cuidado com o golpe constante de phishing

É detectado periodicamente Tentativas de Phishing À custa de clientes de bancos conhecidos, como Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL. Os fraudadores tentam enganar os dados pessoais, Senhas e PINs de Usuários de forma que possam utilizar essas informações para acessar e esvaziar contas correntes. Esse golpe de phishing, infelizmente, permite que você cumpra a intenção de onde foi colocado, enviando o email É muito semelhante às comunicações que os bancos costumam enviar. O proprietário da conta distraída, preocupado com o conteúdo da mensagem, não estaria inclinado a perceber alguns detalhes que, em vez disso, permitiriam o reconhecimento da tentativa de fraude.

Detalhes a ter em conta

Os golpistas estão tentando tirar vantagem Preocupação dos usuários Para evitar que pensem no e-mail recebido. Portanto, o conteúdo da mensagem visa intimidar os clientes do banco. Normalmente relatadas interrupções, desativação de funções-chave e Proibição de cartão de crédito Ou tente hackear uma conta. Desta forma, você será solicitado a acessar Ligação Ao inserir alguns dados pessoais para restaurar o uso de sua conta. Aqui estão os primeiros detalhes, nunca clique em um link enviado por e-mail se não tiver certeza de onde ele veio. Mas a maioria Nunca insira dados confidenciais, como senhas e PINs sem verificar a legitimidade do pedido. O golpe é, portanto, identificado por esses dois detalhes adicionados ao texto gramaticalmente incorreto e um endereço da web que não tem o texto .Ele Ela NS .Com.

Leia também >>> Google avisa: “Atenção, você é vítima de phishing”, o que está acontecendo

Texto do último golpe de phishing

Aspectos gerais do processo de phishing podem ajudá-lo a identificar uma tentativa de enganar. Vamos ver agora em detalhes último email que chegam aos clientes do Unicredit, mas não são enviados pelo banco. lê o textoPor meio deste e-mail, informamos que desativamos todas as operações online com seu cartão de crédito e a funcionalidade de sua conta Unicredit.Então a mensagem informa sobre isso Não será possível fazer compras remotas Você não recebe ou envia dinheiro ou faz uma transferência. Para resolver o problema, os clientes são convidados a clicar em um link para inserir o número do telefone, o código de membro e outros dados. Ao fazer isso, você arrisca Você perde todo o dinheiro da conta. Portanto, antes de prosseguir, é necessário entrar em contato com o banco e verificar a confiabilidade da carta.