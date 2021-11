“No Halloween, a abóbora vence, da mesa à escultura” – Ossolanews.it

Foi outubro e a abóbora sempre correu bem. Além disso, agora também na Itália, acrescenta-se o Halloween, em que as abóboras conquistam tanto na cozinha quanto como decoração com suas maravilhosas cores do laranja ao amarelo ao verde.

No Piemonte, a produção de abóbora inclui mais de 1.000 empresas Para uma quantidade de até 20 mil quintais. Utilizado, principalmente, no preparo de risotos, sopas e ensopados, possui altas qualidades organolépticas e uma polpa rica em antocianinas e antioxidantes graças às fortes diferenças de temperatura entre a noite e o dia.

“Quer você escolha degustar à mesa ou como um produto para esculpir, é essencial, no entanto, que você tenha como objetivo um produto de alta qualidade feito no Piemonte – dizem eles Roberto Moncalvo Chefe Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegado confederado -. A abóbora é um produto rico em vitaminas e possui inúmeras propriedades que o inverno não pode faltar. A melhor maneira de ter certeza da autenticidade do produto adquirido é contatar os produtores locais diretamente na empresa ou nos mercados Campagna Amica espalhados por todo o Piemonte. Desta forma, é possível obter a garantia de rastreabilidade do produto e garantia de qualidade, a fim de evitar o risco de trazer abóboras para a mesa de países onde as mesmas regras e controles não se aplicam, como no Egito e na Tunísia estão entre os mais importantes. exportadores na Itália e em Portugal. ”

Várias iniciativas para a ponte foram organizadas nos mercados e casas de fazenda da Campagna Amica del Piemonte.