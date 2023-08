Novos Nissan Qashqai, Volkswagen T-Cross e Peugeot 2008, comparação de 3 carros SUV renovados em 2023

Como parte da pesquisa para um Novo SUV, é necessária uma pesquisa minuciosa que leve em consideração diversos critérios. Além dos pontos fortes e do custo, aliás, é necessário avaliar também os aspectos menos vantajosos para fazer uma compra completa, segura e informada. Neste contexto, escolhemos três modelos crossover que pertencem à faixa de preços entre os 22.000 e os 30.000 euros. Aqui estão suas características positivas e negativas:

Nissan Qashqai, prós e contras comparados

A terceira geração do crossover Nissan Qashqai Está disponível apenas com motores híbridos a gasolina. Apresenta um design caracterizado por linhas fortes, com faróis LED distintos em forma de seta e rodas grandes. O habitáculo, embora mantendo a elegância clássica, está equipado com muitos dos mais recentes componentes eletrónicos. Dependendo da versão, você se beneficia de um grande display configurável do painel de instrumentos de 12,3 polegadas, um head-up display eficiente e um sistema multimídia ágil e intuitivo com tela de 8 ou 9 polegadas. Os comandos são geralmente confortáveis ​​e os acabamentos são de boa qualidade, ainda que alguns detalhes tenham uma realização económica. Os bolsos das portas foram ligeiramente reduzidos. A habitabilidade é adequada e o acesso é facilitado por grandes portas traseiras que abrem em ângulo reto. Os bancos do Nissan Qashqai são confortáveis ​​e oferecem uma posição elevada para maior visibilidade, mas o volante, que está inclinado para a frente, pode parecer demasiado baixo ou demasiado próximo do peito.

lá A capacidade do porta-malas é boaMesmo que a soleira de carga esteja mais elevada do que o solo. Além das versões moderadamente híbridas com motor 1,3 litros turboalimentado e 140 ou 158 cv, também disponíveis na versão 4×4 com caixa automática, existem versões full hybrid com 190 cv, em que o motor elétrico alimenta o carro enquanto a gasolina funciona. como gerador. Esta configuração torna o carro muito responsivo e eficiente em termos de combustível. As versões de 1,3 litros são um pouco menos animadas, mas apresentam uma caixa manual de fácil manuseio e uma caixa automática continuamente variável com operação suave e agradável. O carro é fácil de manusear, com direção direta e comportamento em curva bem equilibrado. O preço inicial é de 28.000 euros.

Volkswagen T-Cross, prós e contras comparados

Volkswagen T-Cross É um crossover compacto com tração dianteira, baseado na plataforma e mecânica do Volkswagen Polo. A carroceria caracteriza-se por linhas quadradas e compactas, com grandes portas que facilitam o acesso ao habitáculo. Apesar das suas pequenas dimensões, oferece um amplo espaço interior e é ideal para uso urbano. A bagageira é bem explorável e beneficia de um sofá deslizante. A posição de dirigir foi elevada e oferece amplos ajustes, enquanto o painel tem design moderno, senão muito futurista. Os acabamentos mostram precisão e montagem sólida, mas alguns dos plásticos rígidos não são particularmente agradáveis ​​ao toque. Conduzir o T-Cross reflete as expectativas típicas dos veículos do Grupo Volkswagen: fácil e intuitivo desde o primeiro momento, com um bom nível de conforto e uma aderência tranquilizadora.

Estão disponíveis motores a gasolina, incluindo um 1.0 litros turbo de três cilindros com 95 ou 110 cv, que é responsivo, suave e dinâmico na faixa média-alta, e um 1.5 litros TSI de quatro cilindros com 150 cv, que oferece um desempenho tremendo. para um carro desse tamanho. lá Manobrabilidade para caixas de velocidades manuais Bom, enquanto a caixa de dupla embreagem DSG é muito boa. O T-Cross está equipado com um impressionante conjunto de sistemas de assistência ao condutor, incluindo Lane Keep Assist e Active Emergency Braking em todas as velocidades para evitar colisões traseiras. O preço inicial é de 24.000 euros.

Peugeot 2008, prós e contras comparados

Peugeot 2008 É um crossover de pequeno e médio porte baseado no Peugeot 208. Apresenta um design esculpido e poderoso, com luzes diurnas LED de três listras distintas. Os interiores são modernos, personalizados e cuidadosamente decorados. O painel apresenta um recesso profundo na frente do passageiro e dois elementos proeminentes. O painel é digital e tridimensional, com display de 10 polegadas, enquanto no centro encontramos outra tela de 10 polegadas para o sistema multimídia e gerenciamento do sistema de climatização. A posição de dirigir é típica dos Peugeots modernos, com um pequeno volante rebaixado para permitir uma visão clara do painel acima dele, mas exigindo que você se aproxime do painel. O espaço é de boa qualidade, enquanto o porta-malas, embora de tamanho adequado, oferece ajuste de piso em dois níveis.

Na estrada à frente, Peugeot 2008 oferece equilíbrio Uma combinação de precisão de condução e conforto, com especial atenção ao conforto. Os motores a gasolina de três cilindros são enérgicos e responsivos. Os motores diesel turboalimentados são silenciosos e responsivos, enquanto as versões totalmente elétricas proporcionam aceleração poderosa e progressão linear. As caixas de velocidades automáticas são suaves e as manuais são fáceis de manobrar. O preço inicial é de 25.000 euros.