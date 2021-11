Caso incrível de aumento de commodities causado por memes tolos

O aumento dos preços das commodities é um verdadeiro alarme global porque estão desencadeando um frenesi inflacionário verdadeiramente virulento.

Os fatores para esses aumentos são múltiplos e setores inteiros sofrem gravemente com essas deficiências. A economia como um todo foi prejudicada porque é difícil para muitas empresas produzir. De fato, com o aumento dos custos upstream, os custos dos bens produzidos também devem aumentar, mas isso nem sempre é possível e, portanto, as cadeias de abastecimento sofrem. Mas, no decorrer dessa situação, às vezes encontramos eventos estranhos e até mesmo um pouco malucos. Existe uma escassez de tungstênio na América. No entanto, não parece ser nada de especial porque muitas matérias-primas indicam atualmente carências, carências e dificuldades de abastecimento.

meme de crise

Mas a situação aqui é completamente diferente. Uma moda exótica nascida no mundo dos símbolos insubstituíveis levou à criação do meme em tungstênio. Especialmente em cubos de tungstênio muito pesados, mas pequenos, para manter na mesa. Não nos pergunte o que isso significa, porque é uma moda totalmente vazia e arquetípica explodindo na internet da qual todos sentem a necessidade de participar. A verdade é que cubos de tungstênio pesando cerca de 20 kg que parecem agradáveis ​​ao toque estão invadindo os escritórios de todos aqueles que se envolveram nessa coleta de memes virais. O trágico resultado é que os estoques de tungstênio estão acabando nos Estados Unidos.

Essa moda se espalhou para postar fotos de cubos de tungstênio, fazer piadas sobre cubos de tungstênio, mostrar como são bonitos, como é agradável tocá-los, etc. Assim, uma escassez agora surgiu por uma ridícula piada coletiva.

Após o Inventário do Meme, descobrimos que os Memes também podem causar aumentos no preço das matérias-primas. São as pequenas e grandes fantasias do mundo virtual.