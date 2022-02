Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (2 de fevereiro de 2022)

Saipem in altalena dopo la pesante correzione subita nelle precedenti due sedute. Ottime performance por i bancari. Intonação positiva para Stellantis e Ferrari.

No território positivo i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee; i mercati azionari del Vecchio Continente consolidando a tendência em atto da due sedute. Thomas Hempell – Head of Macro & Market Research di Generali Investments – ha segnalato che l’aumento dei rendimenti reali a lungo terminar rappresenta un ostacolo per le valutazioni azionarie. “Detto isso, i multipli azionari so diminuti mais velocemente di quanto siano aumentati i rendimenti reali. Il P/E forward a 12 mesi por l’indice MSCI World è sceso a 17,5, dal picco superiore a 21,0 un registerto fa “, Evidenciou l’esperto, segundo porque a política della Fed restou tutt’altro che restritiva nel 2022 e la crescita degli utilis sta rallentando ma non è in stallo. Questo lascia spazio por un rialzo delle azioniache se em un contesto molto più volátil“, ha ipotizzato Thomas Hempell.

Todos 16,45 il FTSEMib guadagnava lo 0,89% a 27.467 pontos, dopo aver oscillato tra um mínimo de 27.318 pontos e um massimo de 27.550 pontos. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era em realzo dello 0,84%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,46%) e por il FTSE Italia Star (+0,72%).

Il bitcoin é scivolato a 37.500 dólares (poco mais de 33.000 euros).

Lo propagação Btp-Bund tem sfiorato i 140 pontos.

EU’euro ha superato gli 1,13 dólares.

Saipem em altalena (-0,04% a 1,3335 euros), dopo la pesante correzione subita nelle precedenti due sedute. Em segundo lugar, quanto ao transporte de Il Sole24Ore, o gerenciamento da rede social de engenharia deve ser feito com um aumento de capital e em uma reestruturação do débito, dopo che lunedì aveva comunicar-se com o meio de comunicação contrei banttile controie prelimin I per vericare la loro disponibilità a supportare un’adeguata manovra financiaria.

Andamento positivo para o título do settore bancario.

Spicca il rialzo del Banco BPM (+2,74% para 2.889 euros). Molto bene anche Intesa Sanpaolo (+1,82% a 2,7185 euros) e UniCredit (+3,85% para 14.798 euros).

Generali guadanha lo 0,83% a 18.835 euros. Il colosso assicurativo tem siglato l’accordo per l’acquisizione di La Médicale, società assicurativa rivolta agli operatori sanitari, a seguito della trattativa esclusiva com Crédit Agricole Assurances. A correção total da operação é de cerca de 435 milhões de euros (soggetto e aggiustamenti al encerramento), com o impacto estimado no Regulatory Solvency Ratio di Generali – cerca de -4,3 pontos percentuais.

Intonação positiva por Stellantis (+1,2% a 17.552 euros). Il Ministero dei Trasporti tem comunicado que nel mese di gennaio 2022 na Itália sono state immatricolate poco meno di 108mila vetture, em calo del 19.7% rispetto alle oltre 134mila dello stesso periodo dello scorso anno. Em segundo lugar, quanto ao transporte dos principais carimbos da agência para o gennaio 2022, os immatricolazioni de Stellantis sono state pari um poco meno de 39mila unità, em contrazione del 26,7%. Ao conseguir, a cota de mercado do grupo automobilístico é atestado em 35,8%.

Ferrari è em rialzo dell’1,21% a 209,6 eurosdopo la difusão dei resultados financeiros do serviço de 2021 e delle stime para il 2022. Il Cavallino Rampante tem chiuso lo scorso anno con ricavi e redditività em forte miglioramento, nonostante una frenata nell’ultimo trimestre.

Al segmento STAR se identifica o forte rialzo di Orsero (+7,46% a 12,25 euros). La socialetà ha comunicato la guidance in riferimento ai principali indicadores economico–financiari previsti per il 2022. Nel dettaglio, Orsero prevede di chiudere l’esercizio in corso con ricavi netti compresi tra 1,1 e 1,13 miliardi, in crescita del 6% circa rispetto alla guidance per il 2021. L’utile netto è previsto em un intervallo compreso tra 30 e 32 milioni di euro, il doppio rispetto alla guidance 2021.

All’Euronext Growth Milan preste di beneficio su Altea Green Power, dopo aver terminato la prima seduta di cotazione com un balzo del 46,7%. Il titolo perde 6,28% 1,65 euros.

Desempenho Otima por Vantea Smart (+7,58% a 7,95 euros). A azienda terminou o exercício com um giro de negócios de 34,3 milhões de euros, o dobro do preço chegou a 17,16 milhões de vezes em 2020. Uma parte do perímetro do grupo que cresceu dei ricavi está no estado dell’88% .