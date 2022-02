lo stop alla cessione del credito e il rischio paralisi dei cantieri- Corriere.it

Il dl 4/22, ribattezzato “Sostegni ter”, entra em vigor il 27 gennaio scorso e prevede il divieto a chi abbia aquisito un credito fiscale di cederlo ad altri. L’impresa che ha effettuato la sconto in fattura potr cedere una volta sola il credito a un operatore che a sua volta non potr pi ricederlo. Chi ha maturato crediti prima dell’entrata em vigor do decreto potr cedere una volta sola entro il 7 February. Questa disposizione ha fatto suonare l’allarme rosso ai costruttori edili perch paventano il blocco delle attivit legate ai bonus, em um quadro normativo que era gi cambiato em maniera radical com as disposições do cosiddetto decreto antifrode dello scorso novembre, mai convertido em legge perch le norma sono state com qualche modificação de sorbitan 2022 .

Lo stop alla cessione Segnali di rallentamento delle attivit di cessione si erano gi registrati nelle ultime settimane e qui segnalavamo che il fenomeno riguardava soprattutto le Poste, uno dei soggetti pi attivi nel business. Non meraviglia quindi la notizia, riportata da Itália Oggi, che Cdp avrebbe deciso di non effettuare pi operazioni di cessione e che le Poste, controllate da Cdp, si appresterebbero a fare lo stesso. Interpelar dal Corriere Cdp e Poste non hanno smentito la notizia, ma hanno diplomaticamente risposto che “in corso un process di valutazione”.



Um problema técnico e político Il problema del divieto di doppia cessione tecnico ma ovviamente anche politico e da pi parti si chiede un allentamento della norma in sede di conversione. Il senatore Pd e presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea a Palazzo Madama, Dario Stefano, tem definido un errore la scelta di bloccare la cessione multipla dei crediti, perch rischia di azzoppare il comparto edile. Com o conteúdo do dl Sostegni-ter, rischiamo una brusca frenata del PIL, la perdita di ulteriori posti di lavoro e il mancato goal in tema di transizione energetica. Um fargli eco Forza Itália. fallimenti e buchi nei bilanci delle aziende dovuti a norme perfino retroattive. Il Movimento 5 Estrelache il 2 febbraio ha coordinato un tavolo con decine di associazioni d’impresa, chiede a modificação da norma para evitar de ralentare ou circoscrivere le potenzialit di una misura che ha avuto un effizetbusciel record indiscutib del Pil italiano nel 2021. READ Regra dos 13 anos para Mimo Lucano: O que ele fez ?! | primeira página

Si prospetta un novo braccio di ferro Alla luce di tutto questo, si prospetta quindi una riedizione del braccio di ferro che ocasionalmente della Legge di Bilancio viu contrapporsi sul Superbonus de uma parte do ministro dell’Economia e il presidente del Consiglio (che nella conferenza stampa di fine anno non ha fatto mistero di non apprezzare particolarmente qule misze. Nesse caso da una parte c’ la necessit di eliminare le truffe e il rischio di riciclaggio che una gestione allegra delle cessioni ha gi evidenziato; dall’altra l’esigenza, appunto, di non bloccare le agevolazioni.

Il divieto di cessione rischia di paralizzare l’attivit Perch il divieto di sub cessione del credito rischia di paralizzare l’attivit? Por devido buone ragioni. La prima reputazionale. Se il credito derivasse da lavori inesistenti o su lavori eseguiti ma a costi gonfiati il ​​cessionario in teoria non rischierebbe nulla perch l’erario si rifarebbe comunque sul contribuente, per il principio del terzo in buona fede. Ma ovviamente per essere ritenuti in buona fede necessario effettuare controlli che con le norme dell’antifrode devono essere pi stringenti. E comunque nessuna banca tem interesse em ver o legado il suo nome a operazioni dubbie. Il segundo motivo puramente fiscal. La dimensione delle cifre in gioco diversa ma una societ che compra crediti fiscali si trova nella stessa situazione del contribuente che ha diritto a molte detrazioni e che che rischia (ad esempio perch incassa meno del previsto) al puntare punto frinoda per “incapienza”.

I limiti del rimborso diretto Potendo rivendere le cessioni il primo cessionario em tutti i casi aveva la garanzia di non trovarsi mai incapiente e com un’accorta politica di trading ci poteva anzi guadagnare. Certo, sulla carta al proprietario di casa ou al condmino rimane la possibilit di electione per il rimborso diretto. A nella pratica sucesso que o superbonus é a mais rica operação da decine di migliaia di euro e também não está disponível para esse interesse e aspettare cinque anualit fiscali para incluir o rimborso. READ Istat: Em maio, emprego cresceu (+ 0,2%), desemprego 10,5%

