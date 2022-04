Fontana Vecchia e Santa Maria Pura

A velha e esquecida mulher de Vico

Vivem no silêncio dos lugares esquecidos, S. Maria Pura e a antiga fonte. À beira do centro histórico de Vico del Gargano.

A igreja, no meio de uma estrada sinuosa que desce, apresenta uma portaria em branco e geometria de linhas simples na parte traseira. Descendo, a Fontana Vecchia, no fundo de um aquário natural, parece ser banhada pela luz imóvel ou levemente cintilante de um cenário aquático. As margens que sobem as encostas do vale estão entrelaçadas com arbustos densos e selvagens. No meio estão os majestosos plátanos. Caules fortes descamam e as folhas no topo mal flutuam. A elegância do chafariz do século XIX é cercada por duas bacias escalonadas e afuniladas. É sustentado por uma base octogonal em cujas faces repousam as bacias nas quais a água caía generosamente. Agora está seco e silencioso. Como as bocas dos lavatórios, abaixo, cujas pedras brilham nas mãos de uma série infinita de mulheres, as lavadoras. Em ambos os lados da bacia, dois leitos de rios também secaram. O da esquerda abastecia o Asciatizzi, o único curso permanente em Gargano. Hoje ele desapareceu de vista. Roubado de uma estação de purificação, ele não pula mais, brilhando como no passado, de 450 metros até o mar com um caminho muito curto. Tampouco gira as pás de até 9 moinhos que o acompanharam até o fim: Molino di Mare. No passado, Asciatizzi também foi de vital importância para aqueles homens da Alta Idade do Ferro medieval que temiam constantes ataques de piratas e se escondiam nos campos circundantes. A vida posterior foi também para aquele grupo de cabanas, a Civita, o primeiro núcleo de Vico sobranceiro ao vale.

Para chegar à fonte, os homens e os animais desciam e depois caminhavam tirando água por uma trilha de ovelhas muito íngreme. A abundância, o precioso, mas também a magia da água, deve ter inspirado um culto e talvez até o nascimento de templos. Nenhum vestígio foi encontrado, mas o geógrafo Strabo (63 aC – 23 dC) atribui sua existência em seus escritos.

Assim, o vale de Asciatizzi e suas águas eram um útero primitivo de vida e história, investido na imaginação popular de uma santidade purificadora. Séculos depois, entre os séculos XVII e XVIII, o local assumiu uma nova espiritualidade com a construção da igreja dedicada à Virgem de Bora, e um cemitério que ainda toca a memória: das virgens e dos meninos.

No mesmo período Asciatizzi e outras nascentes, a agricultura mudou o ambiente climático preparado pela natureza com felicidade e condições históricas coincidentes. e na série Paisagens do Campo, Economia e Sociedade em Vico. As circunstâncias com a chegada de Portugal foram determinadas, presumivelmente, pelos portugueses. O fruto já era desconhecido nas Cruzadas e na peregrinação à Gruta do Arcanjo: melangolo, ou laranja amarga. Que era uma bela maçã de se ver, e pode ser vista nas pesadas bandejas das ricas cantinas…. Lembre-se do sol, do ouro… Infelizmente, tem um gosto tão forte que eu choro. Pelo contrário, a nova fruta era açucarada. Boa. Muito. O cultivo da planta começou e os primeiros pomares de citros foram estabelecidos com grande esforço. Os jardins nasceram com eles. e jardineiros. Esses são novos números. Não mais apenas fazendeiros teimosos, mas os homens também gradualmente se tornaram mais ricos com novos conhecimentos empíricos: reguladores de água e fabricantes de artefatos: canais e bacias … .. eles ainda aparecem aqui e ali na Terra hoje. A trilha não era rápida nem leve. Sem país, sem capital, sem carros! Gerações de camponeses quebravam as costas e os braços apenas com a ajuda habitual: burros, mulas e cavalos. A fricção e a fricção da área foram domesticadas. O terreno acidentado, os saltos, os vales, os afloramentos rochosos são domados. Solo e rocha minados foram movidos para levantar, encher, apedrejar, levantar quebra-ventos e macère. Estes são os monumentos mais importantes de um esforço épico. Definindo a paisagem. Os camponeses das hortas também exerciam um grande senso de comunidade na distribuição justa e comum da água, e até mesmo superavam os frequentes conflitos com os usineiros. Eles aplicaram engenhosidade à geometria rigorosa desenhada pelos grandes e pequenos canais que saciavam a sede das plantas: uma espécie de árvore da vida fluindo. Afinal, a paisagem não se distribuía em quintas ou campos como noutros lugares, mas em jardins de verde degradado em vários tons, dando origem ao luxo e à beleza. E traga luxo. Podemos imaginar o espanto de quem, vindo da região quente e seca de Tavoliere, se viu imerso em um oásis de frescor e saúde. Numa altura em que a malária dizimava os habitantes de Gargano mais impiedosamente do que em qualquer outro lugar, em alguns pomares de citrinos nasceram ou reviveram, onde as crianças comiam pão, laranjas e… o bom ar.

O protagonista indispensável dessa transformação histórica da economia, da sociedade e da paisagem, tanto rural quanto urbana, foram as águas de Asciatizzi e outras pequenas nascentes. O sítio da água onde a santidade, a piedade popular, o esforço e a história se congregam simbolicamente num seio circular é Santa Maria Pura.

Professora Ivana Chiavi de Monte