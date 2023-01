Borsa Italiana, suspensão da audiência de 25 de janeiro de 2023

Saipem solidifica vermelho. Destaca-se o desempenho da gama Iveco. Juventus FC está tentando ser promovido. Na Euronext Growth, Milão focou em Deodato.Gallery

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Eles registraram uma queda de cerca de meio ponto percentual. Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrades – relatou isso O STOXX-50 está sob pressão dos setores de tecnologia e saúdepois o preço continua a ser negociado perto da banda superior do padrão de bandeira de baixa e ainda está lidando com o identificador de 4150.

às 15h25 FTSEMib E saiu com 0,45% no terreno aos 25.769 pontos, depois de oscilar entre 25.722 pontos como mínima e 25.917 pontos como máxima. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações perdeu 0,46%. sinal de menos também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,52%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,96%).

a bitcoins Ainda é menos de $ 23.000 (pouco menos de € 21.000).

a Spread BTP-Bund Ele aumentou para 190 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos subindo para pouco mais de 4%.

EU’euro Está confirmado abaixo de $ 1,09.

Saipem Consolida em terreno negativo (-0,97% para 1,327€). Os analistas do Citigroup elevaram seu preço-alvo para a empresa de engenharia de fábrica para € 2. Com base no novo preço-alvo, os especialistas agora recomendam a compra das ações.

No FTSEMib executar Grupo Iveco (+2,94% para 7,459 euros). A empresa informa que a IVECO BUS assinou um acordo com a empresa de transporte público da Flandres, De Lijn, para a venda do primeiro lote de 65 ônibus urbanos totalmente elétricos E-WAY e outras peças, totalizando 500 veículos.

em MidCap Juventus continua sendo o protagonistaApós a correção a que foi submetido nas duas sessões anteriores. Título do clube Juventus ganhar 0,45% a 0,3094 euros.

Na Euronext Growth Milan o foco é Galeria de fotosno dia da sua estreia no preçário das pequenas e médias empresas dinâmicas e competitivas. O estoque ainda está pendente devido ao aumento da cabeça (+50% de progressão teórica). As ações da empresa foram colocadas a 0,5€, com uma capitalização inicial de 15,6 milhões de€.