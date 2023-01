Barômetro Cegos, 3 em cada 4 funcionários estão prontos para uma mudança de carreira abrangente

ROMA, 24 de janeiro (LAPETALIA) – Estamos diante de uma grande mudança? A Covid revelou que uma grande porcentagem de funcionários está procurando um significado maior em suas vidas profissionais; 78% (3 em 4 italianos) estariam dispostos a considerar uma mudança completa de carreira. Gestores e gerentes de RH estão atentos a esse fenômeno e iniciam programas de requalificação, mas apenas 24% realmente implementaram as medidas.

Afinal, desenvolver competências é cada vez mais vital para a adaptação às transformações em curso: especialmente para as transformações digitais (61%), que dizem respeito a novas formas de trabalhar (52%) e às relacionadas com a segurança da informação/cibersegurança (39%). De facto, são estes os três principais desafios – seguidos da diversidade e inclusão e da transformação ambiental – que terão maior impacto segundo os gestores de recursos humanos, ao ponto de 37% das formações implementadas serem programas de qualificação ou profissionalização (36% ).

Do Barómetro Cegos surge o Observatório “Transformações, Competências e Aprendizagem”, um inquérito anual realizado pelo Grupo Cegos, um dos principais players da aprendizagem e desenvolvimento cuja edição de 2022 acaba de terminar – para perceber as mudanças que afetam o mundo da formação , também e sobretudo na sequência da crise ligada à Covid-19. Participaram 377 participantes entre profissionais de RH (dos quais 60 italianos) e 4.001 funcionários (501 italianos), divididos entre 7 países: França, Alemanha, Espanha, Portugal, Cingapura e Brasil, além da península.

No entanto, há menos preocupação com empregos em risco de obsolescência nos próximos três anos; 20% dos observadores pensam assim (-25 pontos em relação a 2021 e apenas 12% na Itália) e também se aplica aos funcionários (23% temem que seus empregos desapareçam, uma queda de 7 pontos percentuais). Além da requalificação, as abordagens de requalificação para a mobilidade interna também se solidificam, segundo 60% das horas e são interpretadas como um potencial remédio para as crescentes dificuldades em recrutar e reter talentos.

De referir ainda que 9 em cada 10 colaboradores pretendem a autoformação, número que se manteve estável nos últimos três anos, e que 64% considera que o desenvolvimento de competências é uma responsabilidade partilhada entre a empresa e o trabalhador (59% da recursos, + 16% face a 2021).

Mas apenas 40% dos trabalhadores acreditam que a organização atende às suas necessidades de treinamento “no prazo” e 42% que a resposta chega tarde demais depois que a necessidade de treinamento surgiu.

“Muitas transformações estão em curso no trabalho – comenta Emanuele Castellani, CEO da Cegos Itália & Cegos Apac – e todas elas estão ligadas ao desenvolvimento de competências: transformação ecológica, diversidade e inclusão, futuro e significado do trabalho, impactos tecnológicos nas profissões, novos paradigmas de gestão. O centro destes desafios é a portabilidade Emprego de pessoas e desempenho das organizações. É interessante notar como de certa forma a experiência adquirida com a crise sanitária reafirmou às empresas a sua resiliência e adaptabilidade.”

“No entanto, não adianta – frisa – baixar a guarda; face às mudanças que se verificam e ao crescente interesse dos colaboradores no desenvolvimento das suas competências, as organizações devem ser capazes de oferecer um leque de formação dinâmica e clara, mobilidade e oportunidades de recapacitação e também devem dar visibilidade internamente para incentivar a participação Colaboradores mais demissões aumentaram no último ano, muitas vezes associadas à busca de condições mais próximas de suas expectativas e valores.

Existem 8 desafios de coaching cronometrados para personalizar e diversificar sua jornada de aprendizado. 1) 55% dos gerentes de RH acreditam que é difícil combinar as necessidades de habilidades de sua organização com a oferta de treinamento (+10 pontos em relação a 2021).

2) Para criar programas de treinamento, os gerentes de recursos humanos contam com quatro motivadores: desafios que afetam as funções e habilidades de sua organização, diversidade de estratégias de negócios e necessidades individuais e de linha de negócios.

3) para 41% dos gestores de RH (+8 pontos face a 2021), as competências digitais devem ser particularmente melhoradas, bem como as competências de gestão (39%, mais 6 pontos face a 2021), seguidas das soft skills; Entre eles, a organização eficaz do trabalho, a criatividade e o senso de inovação são as principais prioridades dos funcionários, enquanto a agilidade e a adaptabilidade são as principais prioridades dos profissionais de recursos humanos.

4) Neste campo, as referências de RH ainda preferem o ensino híbrido e o aprendizado online. 60% deles (aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2021) ativaram cursos online nos últimos dois anos, 49% são cursos semipresenciais e 41% são cursos presenciais.

5) Para os gestores de RH, assim como para os colaboradores, há duas questões prioritárias: personalizar os cursos de treinamento e diversificar os métodos de treinamento. Para os funcionários, o treinamento também deve incluir simulações e aplicações no local de trabalho. 6) Dos novos métodos de formação, três parecem estar a despertar maior interesse entre os decisores de RH, em linha com as duas questões acima mencionadas: aprendizagem adaptativa (45%), aprendizagem social (42%) e design thinking (41%) .

7) A aprendizagem de dados, por outro lado, é uma alavanca essencial… mas ainda subutilizada. 37% dos gerentes de RH dizem que o usam para melhorar a experiência de aprendizado, mas 11% dizem que não o usam.

8) Existem dois KPIs que a equipe de RH monitora: satisfação do usuário (61%) e resultados de aprendizagem (55%); O impacto no desempenho ficou em quarto lugar com 45%.