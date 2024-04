Se tem estas moedas na carteira, a sua vida está prestes a mudar: valem milhares de euros

Uma moeda rara pode se tornar um prazer: verificar se você tem pelo menos uma na carteira é uma prioridade. Abaixo, todos os detalhes e valor de mercado.

Algumas moedas raras podem valer milhares de euros. Pequenos detalhes, um erro de cunhagem, uma edição limitada e muito mais podem aumentar drasticamente o seu valor.

Na verdade, não se pode descartar a existência de uma moeda em nossa carteira que pode nos permitir ganhar muito dinheiro. Espalham-se por todos os países e mesmo os mais raros podem chegar a qualquer lugar da Europa (e mais além).

Estas moedas podem torná-lo rico: o que são e qual o seu valor?

Existem muitas moedas de grande valor e algumas podem atingir milhares de euros. Em 2007, para começar, foi produzida uma edição limitada para comemorar o 25º aniversário Aniversário da morte de Grace Kelly (1982). Foram cunhadas pouco mais de 20 mil moedas (uma das quais doada a Alberto II do Mónaco, filho da atriz) até 2014: nessa altura eram vendidas por 120 euros. Agora, os colecionadores podem revendê-lo por cerca de 4.000 euros.

Mesmo por um erro em moeda de 1 centavo (2002) Pode ganhar até 6 mil euros. A Casa da Moeda imprimiu alguns milhares de moedas de 2 cêntimos. Em vez de Castel del Monte, na verdade, estes representam a Mole Antonelliana. Basta dizer que, num leilão realizado há 11 anos, uma moeda de 1 cêntimo foi vendida por 6.600 euros.

lá moeda de 2 euros (Grécia), embora tenham sido produzidas 75 milhões de unidades, podem custar até mil euros. mas por que? Muito simplesmente, existe uma característica que o diferencia dos outros. As moedas são gregas, mas algumas foram cunhadas na Finlândia e, portanto, estão decoradas com uma estrela na parte inferior e um “S” no meio. A letra significa “Suomi”, que quando traduzida se refere ao país nórdico.

São necessários mais de 80 euros para a moeda finlandesa de 2 euros, especialmente para a moeda comemorativa de 2004, onde foi efectivamente comemorado 1 milhão de unidades. Os sites de leilão estão cheios dessas moedas, então a pechincha fica acessível (e também na carteira). Encontrar uma moeda rara pode se tornar uma tão esperada receita econômica surpresa.