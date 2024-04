Carro ao sol, sem necessidade de ar condicionado: você vai ficar bem fresquinho em 5 minutos | Apenas faça assim

Se você estaciona o carro ao sol e quer se refrescar em poucos minutos, não precisa de ar condicionado, tem que fazer assim.

O verão está chegando e o carro ficará quente quando estacionado em local particularmente exposto ao sol. As temperaturas estão prestes a chegar e, dadas as que vimos nos últimos dias, provavelmente estão mais próximas do que você imagina.

Más notícias para quem prefere o inverno e as temperaturas baixas. Mas quer você seja um amante do verão ou do inverno, é inegável que andar em um carro que parece um forno não é a melhor experiência que você pode ter. verdadeiro sofrimento, Quase torturaO que todos querem evitar.

Os assentos esquentam e Volante praticamente intocávelSem falar que o ar é praticamente irrespirável. Aqui nos perguntamos como podemos resolver tudo isso. Geralmente você decide usar o ar condicionado, mas nem sempre é uma boa ideia.

O que é preciso sublinhar é que situações deste tipo não só tornam desagradável estar no automóvel, mas também e sobretudo perigoso. Talvez nem todos saibam disso, mas o calor excessivo pode ter um efeito negativo, tornando a condução completamente insegura.

Não há necessidade de ligar o ar condicionado

Acredita-se erroneamente que ao ligar o dispositivo imediatamente'adaptação Hidratantes podem ser encontrados. Na verdade, este não é o caso. Em primeiro lugar, recomenda-se cobrir o carro, criando uma espécie de abrigo do sol. Se não for possível estacionar em ambientes fechados, é melhor usar um guarda-sol para cobrir o pára-brisa. Pelo menos assim o volante não esquentará e isso pode ser um bom resultado.

Ligue o sistema de refrigeração assim que entrar no carro, sem dar chance ao carro Método alternativo de resfriamento, significa testar o sistema de ar condicionado do motor. Além disso, ficar no carro com as janelas fechadas e esperar o ar condicionado ligar é absolutamente errado.

Esta é a solução

Se você estacionou seu carro ao sol, a melhor solução é fazê-lo Vá para a sombra e abra as portas e janelas. Desta forma é possível circular o ar de forma otimizada. Então, em poucos minutos o carro já estará ótimo.

Somente neste momento e depois da viagem Alguns quilómetros com as janelas abertasSerá possível ligar o ar condicionado. Ao fazer isso, o sistema de ar condicionado poderá funcionar de forma ideal.