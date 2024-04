Como aumentar o valor da sua casa em mais de 30%: As intervenções necessárias são poucas e acessíveis

Quer aumentar o valor da sua casa? Então você está no lugar certo! Aqui todas as intervenções úteis são acessíveis a todos.

Renove sua casa Isso não apenas torna a vida nele mais bonita e agradável, mas também pode Aumente seu valor de mercado em mais de 30%!

Isso mesmo: se você está pensando em colocar seu produto à venda casaOu apenas desejos Fortaleça-oHá alguns Intervenções estratégicas Isso pode realmente fazer a diferença. Aqui estão eles.

Todas as intervenções que aumentam o valor da sua casa em 30%

Do banheiro à cozinha, dos espaços abertos às janelas, vamos ver o que as mudanças Útil para fazer o seu próprio A casa é mais valiosa.

1. Espaços abertos

Convertendo espaços interiores em espaços abertos Pode ter um grande impacto: Remover uma parede para criar um ambiente maior e mais luminoso pode custar cerca de 3.500€, mas pode ter um grande impacto. Aumente o valor da sua casa em até 30%Especialmente nas cidades mais populares.

2. Renovação de cozinha

a Renovação parcial ou completa Da sua cozinha pode ser levantado O valor da sua casa aumenta em 6-7%: Um investimento entre 10.000 e 12.000 euros para uma renovação completa é um excelente retorno do investimento. Mesmo pequenas mudanças, como novos eletrodomésticos ou um novo fogão, podem fazer uma verdadeira diferença!

3. Alterar janelas

As janelas desempenham um papel importante não só na concepção geral das divisões da sua casa, mas sobretudo naEficiência energética. Substituir modelos antigos por outros mais eficientes pode custar cerca de 10.000 euros por um apartamento médio, mas é sem dúvida uma escolha difícil. investimento O que compensa com o tempo.

4. Renovação de banheiro

Até mesmo um Reforma de banheiro pequeno Pode fazer a diferença: talvez substituir a banheira existente por um chuveiro, instalar novas torneiras ou mesmo trocar o armário da pia sejam intervenções que podem aumentar O valor da casa é de pelo menos 5%.

5. Instalando uma estação de carregamento elétrico

Com o aumento da procura de veículos eléctricos, uma estação de carregamento pode ser uma enorme vantagem para potenciais compradores: uma estação de carregamento pode custar entre 1.500 euros e 2.000 eurosmas ele adiciona A O valor estimado da casa é de 5.000 eurosTornando-o mais moderno e compatível com as necessidades do futuro.

Resumindo, invista nesses projetos pequenos, mas específicos Melhorias Poderia ser não só Mais fácil do que você pensaMas proporciona um ótimo retorno sobre o investimento inicial. Então se você gosta Aumente o valor da sua casaAvalie cuidadosamente essas intervenções e sua casa Pode valer até 30% a mais.