Borsa Italiana, suspensão da audiência de 1º de março de 2023

Moncler é o melhor em FTSEMib. Saipem também se saiu bem. Mas dia ruim para bancos e concessionárias. Na Euronext Growth, Milan aposta no calouro Valtecne

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais mercados financeiros europeus encerraram o dia com descontos parciais. Michael Blumky – Gerente de Portfólio Sênior da ETHENEA Independent Investors – adverte sobreEuforia excessiva de uma forte recuperação das ações que estão nos EUA, Europa e Ásia desde outubro de 2022. “Com as expectativas de ganhos ainda mais baixas, achamos que muitas ações subiram muito rapidamente no curto prazo e, ao contrário das expectativas, ainda estamos vendo o único -medo vitalício de ser expulso. A atual recuperação das ações não é sustentável e não continuará da mesma forma ”, observou o especialista.

o FTSEMib Perdeu 0,59%, para 27.315 pontos, após oscilar entre mínimas de 27.275 pontos e 27.705 pontos. o FTSE Itália Todas as Ações Fechou em baixa de 0,56%. sinal de menos também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,31%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,41%). Na sessão de 1º de março de 2023, o valor dos negócios caiu para 2,79 bilhões de euros, ante 3,67 bilhões na terça-feira.

o bitcoins Variava de $ 23.500 a $ 24.000 (pouco mais de € 22.000).

o Spread BTP-Bund Perto de 185 pontos, com retorno BTP de 10 anos superior a 4,55%.

EU’euro Ele consolidou acima de $ 1,065.

Moncler Aumentou 3,29 por cento para 59,7 euros. Eu informei o grupo de quilt i resultados financeiros de 2022Fechado com receita e lucratividade em alta e melhor que o consenso. A administração propôs um dividendo de 1,12 euros por ação.

Saipem Manteve-se em destaque (+1,15% para 1,5345€). A empresa de engenharia anunciou que ganhou um contrato de perfuração de $ 400 milhões na costa da Costa do Marfim.

pirelli Subiu 1,43% para 4.891 euros. Os analistas da Goldman Sachs elevaram o preço-alvo para a faixa de pneus de € 4,2 para € 4,8. Os especialistas também elevaram a classificação para “neutra”.

No FTSEMib, foi performer estrelas (+ 3,03%).

vendas bancárias. recuar UniCredit (-2,46%).

Também fechamento passivo de instalações. Notamos uma diminuição No (-2,2%). Muito mal Hera (-2,54%), A2A (-2,65%), Italgas (-2,51%) f trindade (-2,3%).

No segmento STAR, continue a depuração doValue (-7,24%). O preço da ação aumentou de € 7,72 em 23 de fevereiro de 2023 para € 6,41 em 1º de março.

Na Euronext Growth Milan o foco é Valteknino dia da sua estreia no preçário das pequenas e médias empresas dinâmicas e competitivas. A ação registou um salto de 24% para 6,2 euros. As ações da empresa foram colocadas a € 5, com uma capitalização inicial de € 30,5 milhões.

no diretório sonda techno Após a severa correção a que foi submetido na sessão anterior. Feche a seta aumento de 1,56%.

Desempenho também se destaca Oficina da Estrela (+7,78% para 13,85€). A empresa anunciou que assinou dois contratos com a Leonardo para o fornecimento de um sistema óptico multiespectral integrado de altíssima resolução para a missão PLATiNO3 e um sistema óptico hiperespectral de média resolução para a missão ASI PLATiNO4. Os contratos têm a duração de 14 meses e um valor total de 3,8 milhões de euros.