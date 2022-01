ONE bateria garante 1210 km de autonomia

Nossa startup Next Energy atingiu a marca: os primeiros testes do Gemini 001 a bordo de um Tesla Model S mostraram uma autonomia sem precedentes

No laboratório, a bateria ONE excedeu 1.400 quilos e está “cheia”

(Rinnovabiili.it) – “Queremos acelerar a adoção de veículos elétricos, eliminando a preocupação com a cobrança, que retém a maioria dos consumidores hoje”. com essas palavras Mujib Ijaz, fundador e CEO da Nosso próximo poder ONE revelou um dos sistemas de armazenamento de carro mais avançados do mundo. Vamos falar sobre Gêmeos 001, a 1 bateria Capaz de garantir um driving range de mais de 1200 km.

Nos últimos dias, o dispositivo, que atualmente ainda está em estágio de prova de conceito, foi testado em um Tesla Model S. Os técnicos na inicialização testaram o desempenho do Gemini 001 em condições reais, conduzindo o “refinado “Tesla em Michigan. Resultados? ONE bateria é permitida para Viaje 1210 km com uma única carga. O desempenho em laboratório foi claramente melhor, atingindo 1419 km com uma velocidade média de cruzeiro de 88 km por hora.

Este é um grande passo em frente para o mundo da e-mobilidade. Apesar dos avanços ocorridos no setor de armazenamento nos últimos anos, um dos maiores obstáculos para a aquisição de veículos eletrônicos é o desempenho das baterias automotivas atuais. Eles aumentam o preço do carro, estendem os tempos “completos” e reduzem a autonomia em comparação com seus equivalentes fósseis. Mesmo em veículos elétricos de última geração, fatores como direção em alta velocidade, condições climáticas adversas, terreno montanhoso ou reboques de reboque podem reduzir o desempenho geral; O que em alguns casos resulta em uma perda de mais de 35% da autonomia nominal.

Alta intensidade e sustentabilidade inflexível

UMA bateria Gemini, graças a um Densidade de potência 416 W / L, “Ele dobra a potência disponível a bordo no mesmo espaço da embalagem. ” Eliminando assim pelo menos uma de nossas preocupações mais urgentes. Mas a empresa pretende ir mais longe. “Agora estamos nos concentrando no desenvolvimento deste kit de bateria que valida o conceito […] Otimizando custos e segurança com o uso de materiais sustentáveis ​​”, Licença Spiga.

Quais são os próximos passos? Construir o protótipo final até 2023 com o objetivo de lançar a primeira unidade de produção na América do Norte. Estamos convencidos de que é economicamente viável […] Queremos eliminar o níquel e o cobalto, sem sacrificar a densidade de energia. Nosso objetivo é reinventar a química da bateria e a estrutura celular. “