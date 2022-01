Gás nuclear e “sustentável”? O jogo na Europa ainda está aberto

a Proposta do comitê Atingiu os estados membros de 31 de dezembroPouco antes da meia-noite. O corpo executivo em Bruxelas, após meses e meses de negociações, entrou em nuclear e a Gás Na lista de atividades econômicas consideradas “sustentáveis”. Isto está em Classificação europeia Que deve ajudar a proteger o meio ambiente e combater i mudanças climáticas.

Energia nuclear e clima, enormes problemas associados a custos e tempos

A finalidade da “Lista” a ser aprovada pela União Europeia é, na verdade, uma diretiva investimento privado e público Rumo a atividades de baixo impacto em termos de emissões de gases de efeito estufa. Desde que, no entanto, as atividades em causa não prejudiquem os demais objetivos identificados. Defendendo a biodiversidade, a economia circular, protegendo os oceanos, ou mesmo reduzindo a poluição. Isso é baseado em princípio de dano (O princípio de nenhum dano maior)

As discussões sobre nuclear e gás também se originam daqui. O primeiro, aliás, segundo muitas associações ambientalistas e tomadores de decisão política, não pode ser considerado benéfico para o combate Aquecimento global. Principalmente por dois motivos. O primeiro diz respeito aos enormes custos de construção dos reatores e das usinas que os hospedam. O segundo, e mais importante, está relacionado ao tempo: em Finlândia O primeiro acabou de começar EPR. Reator Do conceito francês com grande atraso, mais de uma década. Os custos superaram o mesmo preço de venda de fábrica. Além disso, o documento da comissão afirma que novos projetos de usinas de energia devem receber luz verde em um futuro distante 2045.

Taishan Há meses, um acidente aterrou um reator nuclear EPR em Taishan, China. Entre a intriga diplomática e a hipótese de falhas de design

Pelo contrário, a ciência tem mostrado que as emissões gases de efeito estufa. Mas também deve ser feito imediatamente. Isso se quisermos atingir o objetivo principal do Acordo de Paris, que é limitar o crescimento da temperatura média global a um máximo de 1,5 ° C, no final do século, em relação aos níveis pré-industriais.

França defende milho, além de custear despesas do FED

Além disso, os riscos associados acidentes, que mesmo o mais ardente defensor da energia nuclear não pode considerar inexistente. Sem mencionar o problema do tratamento de resíduos que nem mesmo uma nação gosta França, que por décadas dependeu a maior parte de sua produção de energia do milho, ainda pode resolvê-lo. No final de 2020, na Europa (exceto Rússia e Eslováquia) Eles eram 60 mil a toneladas de combustível Isso ainda não foi encaminhado para uma proposta final de armazenamento. Isso é amplamente esperado nas piscinas de resfriamento.

Desligamento infinito A usina nuclear de Brennilis, na França, está fechada há 36 anos. Espera-se que a desconstrução termine em 2039

No entanto, Paris – junto com outros países – impôs amplamente a inclusão da energia nuclear na classificação. Apesar da forte oposição de outros países, começando comÁustria. Até Viena tem Ele ameaçou levar as instituições europeias a julgamento Se a escolha for esta certa. O motivo da pressão francesa é claro: a empresa pública de eletricidade EDFjá sobrecarregado com dívidas, Você deve investir 100 bilhões de euros até 2030 para estender a vida de algumas usinas transalpinas. Para novos projetos de reator, Entre 52 e 64 bilhões de dólares.

O gás é menos prejudicial que o petróleo e o carvão, mas não nos salvará

Valores estimados, de fato, que podem explodir facilmente, como acontece por exemplo para um EPR em construção um Flamanville, no canal. Para o reator transalpino, em 2019, o custo é definido pelo menos 12,4 bilhões de euros. Quando o canteiro de obras começou em 2007, dizia-se que custava no máximo 3,5 bilhões. A inauguração estava prevista para 2012. A fábrica não iniciará antes 2023 (Se tudo correr bem).

O documento proposto pela Comissão, de sessenta páginas, inclui também um arquivo GásPortanto, Bruxelas considera uma energia útil para avançar para fontes de energia renováveis. Mas mesmo que seja – em comparação com petróleo e Carbono Das fontes fósseis menos prejudiciais ao clima, também neste caso vários estudos mostraram que não podemos nos dar ao luxo de usar nem isso.

Rankings europeus abalam governo incipiente da Alemanha

Até agora, estado da arte. Mas o que acontecerá com a proposta de Bruxelas? É difícil fazer previsões. Localização Alemanha, em particular, parece “complicado”. Oficialmente, Berlim se opõe à inclusão da energia nuclear na classificação. O ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck (social-democrata) e o ministro do Meio Ambiente, Stevie Lemke (cientista ambiental), falaram de “inaceitável lavagem verde»Comente o rascunho. exatamente Assim como a Associação Greenpeace. Ao mesmo tempo, o porta-voz do governo Stephen Hebestreet usou palavras menos duras, enfatizando a “clara oposição do governo alemão” a uma fonte de energia controlada. “perigoso».

No entanto, não apenas o Partido Social-democrata e o Partido Verde fazem parte do executivo alemão. Para apoiá-la também Livre, cujo ministro das finanças, Christian Lindner, manifestou o seu apoio em Bruxelas (nomeadamente, de facto, no que diz respeito ao gás). Além disso, a Hipstreet aumentou as distinções, enfatizando que a Alemanha não queria apoiar nenhuma delas. Ações judiciais contra a União Europeia.

Da Grécia, Luxemburgo, Dinamarca, Áustria, Portugal e Espanha sem energia nuclear

Negociações dentro Coalizão governante alemãResumindo, parece difícil. O documento será analisado pela Chancelaria e pelos Ministros da Economia e Meio Ambiente nos próximos dias. deputado verde Stephen Wenzel Ele alertou que “classificar os materiais nucleares e gasosos como sustentáveis ​​é errado, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. A Europa perde muito tempo em classificações. Mas no final, será a tecnologia mais barata e sustentável que prevalecerá: tecnologia de sourcing renovável».

Ao mesmo tempo, o grupo dos Verdes no Parlamento Europeu Ele anunciou que queria apoio Um possível processo austríaco contra a comissão. Além disso, a Bélgica anunciou interrompendo a produção nuclear A partir de 2025. enquanto você ama países Grécia, Luxemburgo, Áustria, Dinamarca, Portugal e Espanha Eles parecem orientados para o “não”. Madrid em particular. declarado em uma declaração “Armas nucleares e gasosas não podem ser consideradas tecnologias.” deu. Este é um sinal errado. ”

A posição “aberta” de Draghi e Cingolani na Itália

Ao invés disso Italia, A atitude em relação à questão é mais aberta: Ministro da Transformação Ambiental Roberto Cingolani Ele deixou claro repetidamente que não é contra o átomo. E embora nosso país (a Liga Salvini e alguns outros separadamente) não pareça sonhar em retornar à energia nuclear, o Primeiro Ministro Mario Draghi Ele quer acima de tudo apoiar a proposta de classificação defesa de gás. secretário Partido democrático No entanto, Enrico Letta se posicionou publicamente contra o projeto de resolução: “A inclusão da energia nuclear é fundamentalmente errada. O gás não é o futuro. ”

Nós não gostamos do rascunho # Educação Verde está sendo distribuído pela Comissão da União Europeia. A inclusão da energia nuclear é um erro fundamental para nós. O gás não é o futuro, mas antes deve ser levado em conta na lógica da pura transição para as verdadeiras energias renováveis. – Enrico Letta 5 de janeiro de 2022

Em qualquer caso, o documento de Bruxelas até agora permanece apenas uma sugestão. Teremos que esperar Avaliações dos países membros, que tem até 12 de janeiro para enviar quaisquer solicitações de alterações. Depois disso, o comitê deve adotar um trabalho delegado oficial no final do mês. Mas então o texto será enviado para um arquivo legisladores Sociedade: Parlamento e Conselho Europeu. O processo deve durar entre quatro e seis meses. talvez mais. Também não é certo que um será encontrado no final flexibilidade aceitável para todos.