Detalhe crucial que muitos perdem

Já em 1º de janeiro, a legislação sobre dinheiro mudou drasticamente. Com uma exceção, vinculado a mais obrigações. Vamos ver o que é.

Já se concretizou a primeira e mais importante variação do ano no que diz respeito à utilização do numerário. De facto, a partir de 1 de Janeiro, o limite de pagamento é activado em 999 euros ou um pouco mais. Não devem ser ultrapassados ​​mil euros, não devem ser ultrapassados. Na verdade, exceder alguns centavos pode levar a um possível controle financeiro como resultado Reporte do Banco à Unidade de Inteligência Financeira (UIF).. Portanto, deve-se prestar a máxima atenção, mesmo que seja verdade que a nova fronteira afetará principalmente os pequenos empresários e não os pequenos aforradores.

No entanto, deve ser lembrado que os novos pagamentos máximos em dinheiro afetarão indiferentemente as pessoas físicas e jurídicas. Além disso, há outros detalhes a serem observados. Legislação promulgada pelo Decreto Legislativo 50/2017, para ser exato no artigo 13.º ter, estabelece claramente a aplicação da aproximação do montante-limite. Na prática, para o montante máximo permitido de 999,99 euros, o custo de produção das moedas de 1 e 2 cêntimos faria com que a autoridade financeira considerasse o montante máximo de 999,5 euros. Uma daquelas “pequenas linhas” que podem fazer uma grande diferença.

Dinheiro, contas e mais: notícias empolgantes para janeiro

Críticas, objeto de arredondamento: exceções e regulamentos

Portanto, novas regras, mesmo que não sejam para todos. Na verdade, a única exceção (com exceção das diversas justificativas que devem ser apresentadas no caso de ultrapassagem do teto) é concedida aos estrangeiros que se encontrem na Itália. Este último poderá efetuar transações em dinheiro até 15 mil euros. A referida exceção, conforme consta do Il Sole24Ore, é regida pelo Decreto-Lei n.º 16/2012 (última Lei 44/2012) e permite a aquisição de bens e serviços essencialmente relacionados com o turismo. Portanto, para pessoas com cidadania não italiana, que residem fora das fronteiras nacionais. Em qualquer caso, permanece a obrigação de notificar a Agência Fiscal Se transações desse tamanho forem feitas. No caso de uma combinação, você terá que agir por meio de um intermediário para fornecer uma conexão específica.

Críticas, além do novo limite, outra obrigação é acionada: quem é punido

No entanto, 15.000 continua sendo o limite. Portanto, a divisão do valor não será permitida para o pagamento de valores maiores. A única maneira é usar ferramentas rastreáveis ​​e trabalhar no banco ou nos correios. A razão disso é que a legislação de combate à lavagem de dinheiro intervém nesse sentido com o objetivo de combater os crimes de lavagem de dinheiro. Entre as disposições, a exigibilidade também é regulamentada, Que é definido como unitário em termos de valor econômico. Além disso, a regra se estende para pagamentos em até sete dias para o mesmo processo. A eventual violação dos novos limites de pagamentos em dinheiro resultará em sanções administrativas que variam entre um mínimo de mil euros e um máximo de 50 mil euros, consoante a natureza da violação. Medida que não deixou de chamar a atenção do Banco Central Europeu, que pelo menos exigiu a sua intervenção regulatória. Com o objetivo de verificar se a aplicação está de acordo com as normas europeias na matéria.