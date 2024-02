Desempenho de Wall Street na sessão de 2 de fevereiro de 2024

Fechamento positivo para os principais índices de ações dos EUA Na última sessão da semana Pós-divulgação Dados de emprego nos EUA para janeiro de 2024resultados significativamente superiores ao consenso dos analistas.

O índice Dow Jones recuperou 0,35% para os 38.654 pontos, depois de registar um novo máximo histórico de 38.784 pontos. O índice S&P 500 avançou 1,07% para 4.959 pontos, abaixo do novo máximo histórico de 4.975 pontos. A Nasdaq teve melhor desempenho (+1,74% a 15.629 pontos).

Um dia brilhante para plataformas Meta (+20,3% para US$ 474,99), após a emissão de Resultados financeiros do quarto trimestre de 2023, encerrou o período com receita e lucro por ação bem acima do consenso. Além disso, a administração da Meta Platforms propôs um dividendo trimestral de US$ 0,50 por ação em dinheiro.

Amazon.com também funciona muito bem (+7,87% para US$ 171,81). O gigante americano fechou Quarto trimestre de 2023 Com receita e lucro por ação melhores que o esperado.

para trás, Eu não fiquei impressionado Apple trimestralmente (-0,54% para US$ 185,85).