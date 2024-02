Venda convincente. Agora Elkan explica isso para nós

A posição de Carlo Tavares, CEO da Stellantis, que ameaçou encerrar as fábricas de Mirafiori e Pomigliano, não é surpreendente se o governo italiano não enfiar a mão na carteira para apoiar a produção de veículos eléctricos em Itália com incentivos mais favoráveis. Não é arrogância, mas sim a determinação de um líder empresarial que sabe que se move num dos setores industriais mais implacáveis ​​e competitivos, o setor automóvel, e por isso toma os caminhos que considera mais adequados para atingir os objetivos da empresa. Claro que o facto de a Stellantis favorecer a produção em França ou em países dependentes, em detrimento dos de Itália, faz-nos saltar porque nos sentimos traídos, tratados como uma província distante do império quando participámos como heróis na construção do império. Império. No entanto, não faz sentido protestar contra as reivindicações daqueles que o lideram hoje: goste ou não, ele está fazendo o que é chamado a fazer. Não vale a pena aprofundar os méritos dos seus pedidos, que o remetente certamente rejeitará, sejam eles apropriados ou não (embora o pesadelo do progresso chinês deva levar a alguma reflexão).

Em vez disso, deveríamos perguntar-nos como é que o principal grupo industrial italiano, que Sergio Marchionne trouxe de volta à honra mundial como Fiat Chrysler Automobiles (FCA), pôde ter-se tornado um servo da empresa francesa. Peugeot (PSA), cujas circunstâncias certamente não eram melhores. Uma questão que deverá ser dirigida ao acionista John Elkann, que não hesitou em celebrar um acordo de venda de uma participação sobre tudo o que possui na Exor, independentemente (…)

(…) Do facto de a Itália – da qual a Fiat recebeu muitos milhares de milhões em subsídios sob diversas formas ao longo de décadas – ter representado uma enorme perda da sua força e imagem industrial. Tanto é verdade que uma figura sábia, embora tendenciosa, como Romano Prodi não hesitou em falar de uma “traição vergonhosa”. Ele foi o único entre os líderes políticos que levantou a voz. Na verdade, Giuseppe Conte, que era primeiro-ministro pela segunda vez na altura, falou abertamente de “uma grande oportunidade para o país”. Foi precisamente o seu governo que em junho de 2020, nas vésperas da fusão que teria criado a Stellantis, permitiu no prazo de vinte e quatro horas o desembolso da garantia estatal para um empréstimo de 6,3 mil milhões de dólares concedido pelo Intesa Sanpaolo.

Por força da coincidência, dentro de algumas semanas, os acionistas da FCA receberão um enorme dividendo de US$ 5,5 bilhões, além de uma rica oferta em ações da Comau. Por que este impressionante empobrecimento dos ativos da FCA? Tudo se explicava pela redução necessária para que a fusão entre FCA e PSA ocorresse em pé de igualdade. Revisado hoje em forma de trailer, este filme não pode deixar de despertar grande curiosidade, também pelo facto de em abril de 2020, ou seja, há três meses, Elkann ter anunciado a aquisição do Gedi Publishing Group, dono do jornal Al -Jumhuriyya. .

História passada, diriam alguns; Mas esses acontecimentos revisitados mais de perto sugerem uma leitura que facilita a compreensão do que está acontecendo hoje: já que não se tratou de uma fusão, mas de uma verdadeira transição, por que nos surpreenderíamos se os novos proprietários ameaçassem desfazer Mirafiori, o coração e a história da a gloriosa empresa Fiat? A Fiom e a CGIL não proferiram uma única palavra no momento desta troca: hoje são chamadas a explicar o porquê a milhares de trabalhadores que arriscam os seus empregos.