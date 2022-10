Energia e Gás: Pico Teto de Preços em Praga

Preços máximos de acordo com a Itália

Precisamos de um limite de preço Alguns dos líderes presentes na reunião explicaram, e entre eles está também a Itália, desde que seja MudançaPara aplicá-lo agora, que não estamos enfrentando uma escassez de suprimentos, a troca de oferta e demanda por gás ainda existe.

De acordo com o documento não oficial assinado pela Itália, Polônia, Grécia e Bélgica,Lidando, Este aspecto é essencial. uma “arcade dinâmico“com o que será”possível Criar valor Central para este assunto e revisto regularmente tendo em conta parâmetros externos (por exemplo, preços do petróleo bruto) e Permitir flutuações (por exemplo, 5%) sobre o valor central dentro do corredor“.

Portanto, não é um teto de preço fixo, mas um torções de tesoura (“Um valor base que representará um Limite que pode ser colocado em um eixo de referência (como Ttf) ou pode ser colocado em vários hubs (Peg, Psv, Zee, para evitar arbitragem), ou pode cobrir todas as transações (tanto na bolsa quanto no balcão)dentro do qual os preços do gás são determinados.

“A Europa deve enfrentar a crise criada pela guerra na Ucrânia e deve construir um novo sistema de segurança para enfrentar a crise alimentar e energética. E este fórum, esta comunidade, esta comunidade política europeia é a melhor forma de os europeus – todos os europeus, dentro e fora da União – lidarem com isso.O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa explicou: Josep BorrellOntem, na chegada a Praga.