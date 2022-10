Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (7 de outubro de 2022)

Ela avaliou os números de emprego nos EUA e as possíveis implicações para a política monetária do Federal Reserve. As ações dos bancos estão à beira de oscilar. STM está em declínio acentuado

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles fecharam a última sessão da semana em queda de mais de 1%.depois de mim dados sobreTrabalhar nos Estados UnidosEm setembro de 2022, a economia dos EUA apresentou um aumento de 263.000 novos empregos não agrícolas. De acordo com Filippo Dejudovic – estrategista-chefe de mercado da IG Italia – os dados de emprego nos EUA confirmam declarações de membros mais agressivos do Comitê Operacional do Federal Reserve de que a economia dos EUA e o mundo do trabalho podem suportar novos aumentos no custo do dinheiro. Assim, segundo o estrategista, Maiores chances de que os banqueiros centrais do FOMC possam selecionar um novo aumento de 75 pontos base Do custo do dinheiro na próxima reunião no início de novembro.

o FTSEMib E experimentou uma queda de 1,13% para 20.902 pontos depois de oscilar entre 20.862 pontos no mínimo e 21.255 pontos no máximo. Com isso, o principal índice de ações italiano fechou a semana com alta de 1,22%. o FTSE Italia todos participaram Perdeu 1,14%. Também em vermelho chapéu médio FTSE Italia (-1,37%) e A estrela do FTSE Italia (-1,53%). Na sessão de 7 de outubro de 2022, o valor negociado caiu para 1,48 bilhão de euros, ante 1,65 bilhão na quinta-feira.

o Bitcoin Aproxime-se 19.500 dólares (cerca de 20.000 euros).

o BTP-Bund spread Ele tocou 250 pips, com um retorno BTP de 10 anos de 4,7%.

EU ‘euro Eu toquei $ 0,98.

Bolsas oscilam no setor bancário.

em prova de Monte dei Paschi di SienaApós fazer a correção nas sessões anteriores. O título do Instituto Sena 1,65% de lucro para 22.775 euros depois de parar devido ao aumento da subida da manhã. A situação em relação ao aumento de capital de 2,5 bilhões de euros permanece incerta.

Declínio significativo, no entanto, para ST (-5,26% para 33,66€), em linha com a evolução dos stocks no setor dos semicondutores. As empresas do setor foram afetadas pelos indicadores financeiros divulgados pela AMD e Samsung, que decepcionaram as expectativas dos analistas. Em particular, a gigante norte-americana encerrou o terceiro trimestre de 2022 com receita de US$ 5,6 bilhões, resultado inferior a cerca de US$ 6,7 bilhões que a administração indicou ao divulgar os dados do segundo trimestre de 2022.

Por outro lado, as ações do setor petrolífero subiram em geralDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em novembro de 2022) tocou US$ 92 o barril.

Onde você está Subiu 0,94% para 11,84 euros. Também é bom Tenaris (+ 1,32% para 15.005 euros).

mais baixo Stilants (-1,87% para 12,3 euros). O Ministério dos Transportes anunciou o registro de 110.976 carros na Itália em setembro de 2022, um aumento de 5,4% em relação aos 105.318 carros no mesmo período do ano passado. As vendas de Stellantis também estão em alta. Conforme relatado pelas principais agências de notícias em setembro de 2022, os registros do grupo totalizaram quase 35.500 unidades, um aumento de 6,5% em comparação com mais de 33.000 carros vendidos em setembro de 2021.

Muito mal CNH Industrial (-2,44%) H Ferrari (-2,44%).

Excelente desempenho, no entanto, para Leonardo (+3,11%).